Fabricar un automóvil suele requerir maquinaria especializada, instalaciones industriales y el trabajo de cientos de personas. Sin embargo, un estadounidense decidió llevar este proceso al garaje de su casa, donde consiguió construir un carro eléctrico de tamaño real utilizando más de 600 piezas fabricadas con impresión 3D.

El responsable de este proyecto es Kevin Kuehn, quien durante aproximadamente tres años trabajó en el diseño, la fabricación y el ensamblaje de un vehículo que combina componentes de diferentes marcas con una carrocería creada desde cero.

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El propio Kuehn compartió los resultados de su trabajo a través de una publicación en Reddit, donde miles de usuarios reaccionaron a las fotografías del automóvil y le preguntaron cómo había conseguido llevar su creación a las calles.

Foto: Kevin Kuehn.

¿Cómo logró fabricar un carro eléctrico con una impresora 3D?

Uno de los mayores desafíos del proyecto fue fabricar una carrocería de tamaño real utilizando impresoras que, por sus dimensiones, solamente podían producir pequeñas secciones del vehículo.



Para solucionarlo, Kuehn diseñó digitalmente el automóvil y dividió su carrocería en más de 600 piezas que posteriormente ensambló, como si se tratara de un rompecabezas.

Utilizó tres impresoras 3D que funcionaron las 24 horas del día durante aproximadamente un mes, empleando PETG, un tipo de plástico utilizado en la fabricación de objetos mediante esta tecnología.

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Una vez impresas, las piezas fueron unidas manualmente con grapas térmicas. Posteriormente, el estadounidense alisó las uniones y recubrió tanto el interior como el exterior de la carrocería con fibra de carbono, utilizando hasta cinco capas en determinadas zonas.

El resultado fue un carro eléctrico descapotable de apariencia deportiva y con un peso inferior a los 910 kilogramos.

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El carro eléctrico utiliza componentes de Nissan y Mazda

Para conseguir que su creación pudiera desplazarse, Kuehn aprovechó el motor eléctrico y la batería de un Nissan Leaf, mientras que los componentes de suspensión y dirección fueron tomados de un Mazda Miata, también conocido como Mazda MX-5.

A partir de estas piezas, diseñó y fabricó un chasis de acero galvanizado sobre el cual instaló los diferentes sistemas del automóvil y su particular carrocería.

Foto: Kevin Kuehn.

Sin embargo, uno de sus mayores logros fue conseguir registrar el vehículo para circular legalmente por las calles de California, en Estados Unidos.

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Para ello tuvo que acudir en varias ocasiones al Departamento de Vehículos Motorizados y superar las inspecciones correspondientes, entre ellas una realizada por la Patrulla de Carreteras de California.

Incluso tuvo que incorporar un limpiaparabrisas para cumplir con los requisitos exigidos, pese a que se trata de un automóvil descapotable. El proceso de registro le tomó menos de un mes.

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Luego de su hazaña, y tras dedicar cerca de tres años a construir su propio carro eléctrico, Kuehn decidió compartir parte de su trabajo con otras personas interesadas en la impresión 3D mediante la plataforma Printables.