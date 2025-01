Impondrían nuevo requisito para sacar licencia de conducción: obtenerla sería más difícil

La licencia de conducción es un documento obligatorio que certifica que todo quien la porta es apto para conducir un vehículo , dependiendo de la categoría, en las vías de Colombia.

Sin embargo, el proceso para obtenerla podría cambiar, según explicó a Autos y Motos de Blu Radio, Iván García, director de la Cámara de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi ).

¿Habría nuevo requisito para sacar la licencia de conducción en Colombia?

En entrevista con Blu Radio, García detalló que las iniciativas que se están promoviendo en el Congreso de la República buscan transformar el sistema actual para hacerlo más riguroso, con el objetivo de reducir la accidentalidad en las vías del país.

García destacó que una de las principales falencias del sistema actual es que obtener una licencia de conducción se percibe como un derecho automático.

“El sistema de expedición de licencias de conducción que tenemos en nuestro país lastimosamente ha sido visto como un derecho de los ciudadanos, en donde una persona simplemente va a un centro de enseñanza automovilística y paga unos derechos y con esos derechos, pues, obtiene una licencia de conducción”, afirmó.

Foto: Secretaría de Movilidad

Evaluaciones teórico-prácticas en instituciones independientes

Según García, una de las iniciativas clave es separar el proceso de formación y el de evaluación, propuesta que contempla que los aspirantes realicen su capacitación en un centro de enseñanza automovilística, pero que las pruebas teóricas y prácticas sean administradas por una entidad independiente.

“Lo que buscamos es que una persona que se entrena y capacita en un centro de enseñanza vaya a otra institución completamente distinta a realizar sus exámenes y sea esta otra institución la que determine si esta persona que solicita la licencia de conducción es apta o no para obtenerla”, señaló.

Actualmente, la tasa de rechazo para obtener una licencia de conducción en Colombia es casi inexistente. “Esto es muy preocupante porque sabemos que muchas personas no cuentan con las condiciones físicas, mentales o técnicas para manejar, especialmente vehículos de dos ruedas”, agregó.

Foto: AFP

Sistema de licencia por puntos

Otra propuesta es implementar un sistema de licencia por puntos, una medida ya aplicada en otros países con resultados positivos en la reducción de infracciones de tránsito, y que asignaría a los conductores un número de puntos iniciales que se irían descontando por cada infracción cometida.

“Si una persona pierde la totalidad de sus puntos, su licencia podría ser suspendida o incluso cancelada”, explicó García.

Además, el sistema buscaría garantizar que los conductores mantengan un comportamiento responsable a lo largo del tiempo. “Hoy tenemos personas que acumulan infracciones, e incluso multas, pero siguen conduciendo sin restricciones. Eso no debería pasar”, enfatizó.

¿Qué dice MinTransporte?

Consultado por Blu Radio, el Ministerio de Transporte no se pronunció aún sobre la creación de estos nuevos centros, aunque el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de licencias no es nuevo.

En 2022, el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de resolución para endurecer los requisitos para obtener la licencia de conducción. Entre las medidas propuestas estaba la creación de exámenes más estrictos, administrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Estos exámenes incluirían una prueba teórica de 40 preguntas, de las cuales el aspirante deberá responder correctamente al menos el 80 %. Asimismo, las pruebas prácticas evaluarían habilidades tanto en pista cerrada como en vía pública.

Cuál es la multa por no tener licencia de conducción

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir con una licencia vencida constituye una infracción en Colombia y puede acarrear las siguientes sanciones:



Multa de $347.000 por conducir con la licencia vencida.

Multa de $347.000 por no portar la licencia.

Multa de $650.000 por presentar una licencia adulterada o ajena.

Multa de $1.300.000 por conducir sin haber obtenido una licencia válida.

Además, en algunos casos, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo del infractor.

