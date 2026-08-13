Lista de electrolineras Voltex Terpel en Colombia: hay más de 57 en todo el país

La infraestructura para cargar carros eléctricos es más que relevante ante su fuerte crecimiento. Durante el primer semestre de 2026 se matricularon 24.477 carros eléctricos nuevos, un aumento de 235,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

En ese contexto, conocer dónde están las electrolineras disponibles, por ejemplo de Voltex Terpel, se vuelve cada vez más relevante para los propietarios que utilizan sus vehículos en recorridos urbanos y, especialmente, para quienes planean viajes entre ciudades.

¿Dónde están las electrolineras Voltex Terpel?

El documento divide los puntos en las zonas Sabana, Bucaramanga, Antioquia, Centro, Sur, Norte y Occidente. El listado incluye estaciones en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Meta, Quindío y departamentos de la Costa Caribe, entre otros territorios.

Sabana y alrededores

EDS Intexzona — Cota. Kilómetro 1 vía Funza-Siberia, Cundinamarca.

EDS El Sol — Chía. Km 1,5 vía Bogotá-Chía.

EDS Cruz Roja — Bogotá. Cra. 67 #67d-11.

EDS Av. Boyacá — Bogotá. Av. Boyacá #77a-11.

EDS Báscula — Tenjo, Cundinamarca. Autopista Medellín, km 10 vía Tenjo.

EDS Cogua — Cogua, Cundinamarca. A 35 km de Bogotá, vía Zipaquirá-Ubaté.

EDS Chusacá — Soacha, Cundinamarca. Autopista Sur, vía Soacha-Sibaté, km 14+300, Subcentral Chusacá.

EDS La Mesa — La Mesa, Cundinamarca. Lote El Triángulo, diagonal 4 #5-150.

EDS Santana — Santana, Boyacá. Santana-Boyacá, km 10.

EDS Espinelis — Tunja, Boyacá. Km 113, vía Bogotá-Tunja.

EDS La Juana — Bogotá. Avenida Carrera 7 #155-99.

EDS Las Vegas — Bogotá. Carrera 51 #58D-17 Sur.

Maloka — Bogotá. Cra. 68D #24A-51.

Club Campestre — Bogotá. Autopista Norte #245-01.

Guaymaral — Bogotá. Av. Pradilla #9-00 Este, Chía.

Centro Chía — Chía, Cundinamarca. Av. Pradilla #9-00 Este.

Acqua Power — Ibagué, Tolima. Calle 60 #8 (Avenida Guabinal) #37.

Compensar Av. 68 — Bogotá. Av. 68 #49A-47.

Compensar Bolera — Bogotá. Av. 68 #49A-47.

Compensar Suba — Bogotá. Calle 139 #94-55.

Compensar Calle 220 — Bogotá. AK 7 - Calle 220.

Compensar Calle 94 — Bogotá. Calle 94 #23-43.

Compensar Cajicá — Cajicá. Kilómetro 4, vía Cajicá-Zipaquirá.

Unicentro Villavicencio — Villavicencio, Meta. Barrio Nuevo, Av. 40, Puente El Maizaro #26C-10.

EDS Compostela — Bogotá. Av. Boyacá #152-50.

Opain parqueadero central — Bogotá. Av. Calle 26 #103-09, parqueadero del Aeropuerto El Dorado.

Bucaramanga y Santander

Planta Chimitá — Girón, Santander. Km 4 vía zona industrial Chimitá.

EDS San Francisco — Barrancabermeja, Santander. Avenida Bucaramanga, Carrera 73-110.

EDS Dagotá — Barrancabermeja, Santander. Km 70 vía a Bucaramanga.

EDS Las Palmas de Aguachica — Aguachica, Cesar. Margen izquierdo de la carretera San Alberto-La Mata, Ruta 4514, km 5.

EDS Piedecuesta — Piedecuesta, Santander. Entrada norte de la autopista Piedecuesta.

EDS La Paz — Puerto Parra, Santander. Troncal La Paz, intersección de Puerto Parra.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Antioquia

EDS La Montaña — Girardota, Antioquia. Autopista Norte, Girardota-Hatillo, a 1,2 km de Girardota.

EDS Ancon Sur — Sabaneta, Antioquia. Calle 84 Sur #29-51, Pan de Azúcar, La Estrella.

EDS La 33 — Medellín, Antioquia. Av. 33 #64-1.

EDS La Garota — Guarne, Antioquia. A 20 km de Medellín, vía Medellín-Bogotá.

EDS Popalito — Barbosa, Antioquia. Autopista al río Magdalena 1.

EDS Autopista Norte — Medellín, Antioquia. Cra. 64AA #113A-34.

EDS El Encierro — Medellín, Antioquia. Cra. 43A #24-30.

Centro

EDS Montecristo — Puerto Salgar, Cundinamarca. Km 48, sector 2 de la Ruta del Sol, entrada vereda La Colombia.

EDS La Metro Dual — Calarcá, Quindío. Km 2 vía al Valle.

Sur

EDS Melgar — Melgar, Tolima. Km 6 vía Melgar-Bogotá, vereda El Salero.

EDS Molinos II — Flandes, Tolima. Lote El Molino No. 2.

Compensar Lagomar — Girardot, Cundinamarca. El Peñón, vereda Portachuelo.

Compensar Lagosol — Nilo, Cundinamarca. Vereda La Esmeralda, km 107, autopista Bogotá-Girardot.

Norte

EDS Barranquillita — Barranquilla, Atlántico. Calle 6 #42-18/56.

EDS El Bosque — Cartagena, Bolívar. TV 21 #45-24.

EDS Montecarmelo — Barranquilla, Atlántico. Km 10, autopista vía al mar.

EDS Fátima — Buenavista, Córdoba. Ruta 25, tramo 2513, PR500, vía Caucasia.

EDS Diamante — Bosconia, Cesar. Vía a Cuatro Vientos, km 7, Loma Colorada.

EDS Río Córdoba — Ciénaga, Magdalena. Kilómetro 19, vía Ciénaga.

EDS Doilgas — Sincelejo, Sucre. Calle 38 #6-429, barrio El Cortijo, Troncal de Occidente.

EDS Pie del Cerro — Cartagena, Bolívar. Carrera 14 #30-14.

Occidente

EDS Valle Mío — Yumbo, Valle del Cauca. Calle 15 #27-33, autopista Cali-Yumbo.

EDS El Recreo — San Pedro, Valle del Cauca. Vía km 83, Tuluá-Buga.

EDS Paso Ancho — Cali, Valle del Cauca. Calle 13 #80-11, comuna 17.

EDS Cañasgordas — Cali, Valle del Cauca. Calle 18 #114B-40, Cañasgordas.

Cargar carro eléctrico Foto: AFP

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¿Cómo saber si una electrolinera está disponible antes de viajar?

La ubicación de una estación no significa necesariamente que el conductor deba desplazarse hasta allí sin verificar previamente sus condiciones de servicio. Terpel explica que su aplicación permite localizar los puntos de carga, identificar los conectores disponibles y consultar la disponibilidad en tiempo real.

El procedimiento consiste en localizar la estación en la aplicación, seleccionar el conector compatible con el vehículo, activar el servicio desde el celular y conectar el automóvil al cargador.

Terpel también señala que sus estaciones cuentan con diferentes estándares de conexión para adaptarse a buena parte de los vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano.

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Para viajes largos, la compañía recomienda salir con la batería cargada y planificar previamente la ruta, teniendo en cuenta los puntos de recarga disponibles en el recorrido.