Motor

Llegaron al país nuevas motos para competir con AKT, Yamaha y más marcas

Hero, mayor fabricante de motocicletas del mundo en volumen, presentó su línea Xoom de motos automáticas.

Hero Xoom 110
Hero Xoom 110
Foto: Blu Radio
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
septiembre 07, 2025 12:51 p. m.

El mercado de motocicletas en Colombia vive un momento de crecimiento sostenido. Según los últimos reportes del sector, este año podría cerrar con más de un millón de unidades vendidas, una cifra que confirma la preferencia de los colombianos por este medio de transporte.

En ese contexto, la oferta también se expande con la entrada de nuevas marcas y modelos que buscan ganar espacio en la competencia con fabricantes ya consolidados como AKT, Yamaha, Honda y Suzuki.

Uno de los lanzamientos recientes en el país fue el de la línea Hero Xoom, presentada oficialmente en el Centro de Convenciones de Cartagena en un evento que reunió empresarios, medios especializados, influenciadores y público del sector.

Con esta apuesta, Hero MotoCorp —considerado el mayor fabricante de motocicletas del mundo en volumen— introdujo al mercado nacional su portafolio de scooters automáticos.

Hero Xoom 110
Hero Xoom 110
Foto: Blu Radio

¿Qué es Xoom de Hero?

La compañía presentó tres versiones de esta nueva familia de motocicletas: Xoom 110, Xoom 125 y Xoom 160.

El primer modelo que ya se encuentra disponible, y que ya conocimos en Blu Radio, es la Xoom 110, un scooter con motor monocilíndrico de 110,9 centímetros cúbicos, alimentado por carburador, capaz de generar 8 caballos de potencia a 7.250 rpm y un torque máximo de 8,7 Nm a 5.750 rpm.

Publicidad

Este modelo utiliza transmisión automática CVT, un sistema que facilita la conducción en el tráfico urbano, y suma características tecnológicas como el sistema i3S (Idle Stop-Start System), que apaga automáticamente el motor en detenciones prolongadas, por ejemplo en semáforos, para ahorrar combustible y reducir emisiones.

Hero Xoom 125
Hero Xoom 125
Foto: Blu Radio

¿Cómo es la nueva Xoom 110?

Entre las novedades que incorpora la Xoom 110, destaca un sistema de luces inteligentes de giro. Estas se activan cuando la motocicleta se inclina hacia alguno de los lados por encima de un ángulo predeterminado, ofreciendo mayor iluminación en la vía durante curvas o giros.

El vehículo también incluye iluminación LED delantera y trasera, faros inteligentes que mejoran la visibilidad nocturna, y llantas de 12 pulgadas sin neumático (tubeless) que buscan optimizar la estabilidad en recorridos urbanos.

Hero Xoom 110
Luces LED de la Hero Xoom 110
Foto: Blu Radio

Publicidad

Ajit Jachak, Head Regional Business LATAM de Hero MotoCorp, aseguró durante la presentación: “La Hero Xoom no es solo una moto: es un estilo de vida que une diseño, eficiencia y conexión. Colombia es un mercado clave para nosotros y queremos inspirar a la nueva generación de conductores”.

El arribo de esta línea de scooters coloca a Hero en la disputa directa con las marcas más vendidas del país, como AKT, Yamaha y Honda, que dominan el segmento urbano con modelos de bajo cilindraje.

Motos