¿Me pueden multar por sacar el cuerpo por el sunroof del carro?

En Colombia, los vehículos con sunroof siempre han sido atractivos, muchas veces para los niños que quieren sentir la brisa en su rostro mientras el carro se moviliza por las calles, pero ¿hacer esto tiene alguna multa?

El uso del techo corredizo para sacar el cuerpo mientras un vehículo está en movimiento también genera dudas sobre su posibles sanciones, por ello hay que remitirse a los expertos y al Código Nacional de Tránsito, que regula todas estas acciones en el país.

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito sobre el sunroof?

Aunque el Código no contempla una multa específica para esta conducta, la ley 769 de 2002 establece lineamientos que podrían aplicarse de manera indirecta en casos que pongan en peligro la integridad física de las personas.

De acuerdo con el abogado Nicolás Lara López, abogado líder de Centro Jurídico Internacional consultado por Blu Radio, el Código Nacional de Tránsito no regula explícitamente la acción de sacar el cuerpo por el sunroof.

¿Hay multa por sacar el cuerpo por el sunroof?

Sin embargo, el artículo 58 de la Ley 769 de 2002 establece que las conductas que atenten contra la seguridad de los peatones o pongan en riesgo su integridad son sancionables. Entre estas conductas se incluyen acciones como realizar maniobras peligrosas cerca de vehículos en movimiento.

Aunque no se menciona específicamente el uso del sunroof, estas normas podrían ser interpretadas para aplicar una multa en situaciones donde la acción comprometa la seguridad vial. Según el parágrafo segundo del artículo 58, la sanción correspondiente es una multa equivalente a un salario mínimo legal diario vigente, que en 2024 asciende a 43.333 pesos.

¿Qué implica esta conducta para los conductores y pasajeros?

Sacar el cuerpo por el sunroof no conlleva una sanción directa para el conductor, siempre que este mantenga el control del vehículo y no incurra en conductas peligrosas. No obstante, dependiendo de las circunstancias, esta acción podría derivar en problemas legales de carácter civil, penal o policivo si resulta en un accidente o genera un riesgo evidente para terceros.

Es importante resaltar que las autoridades de tránsito pueden hacer interpretaciones basadas en el principio de seguridad vial para imponer sanciones en casos específicos, aunque no exista una norma directa sobre esta conducta.

¿Qué hacer si quiero sacar la cabeza por el sunroof?

Aunque no está explícitamente prohibido, es fundamental actuar con precaución y evitar comportamientos que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes del vehículo y de otros actores viales.

Cómo saber si tengo multas de tránsito

A través de Internet, cualquier conductor puede verificar si ha sido multado por una infracción que se pueda haber cometido siguiendo estos pasos:



Acceso a la página web del Simit: ingresar a la página web oficial de la Federación Colombiana de Municipios Simit, que es la plataforma autorizada para verificar y gestionar multas de tránsito en el país.

Sección ‘Estado de cuenta’: en todo el centro del portal web se encuentra el apartado para verificar el estado de cuenta, en el que se pueden consultar comparendos, infracciones y acuerdos de pago.

Simit Ingreso de datos personales: en el espacio en blanco se debe escribir el número de identificación o, en su lugar, la placa del vehículo a consultar y de clic en el ícono de lupa que aparece a un lado del espacio para digitar.

Consulta de multas: una vez se hayan ingresado los datos, se podrá realizar la consulta. El sistema procesará la información y mostrará un resumen de las multas de tránsito asociadas al número de identificación ingresado. Allí se tendrá la opción de ver detalles específicos de cada una, como la fecha, el lugar y el monto.

Pago de multas: si se encuentra con alguna registrada, la plataforma también proporciona opciones para realizar el pago en línea. Podrá acceder a los detalles de cada infracción y seguir las instrucciones para completar el proceso de pago.