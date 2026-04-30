Ni Ford ni Kia: esta es la camioneta por menos de $200 millones con mejores costos de reparación

En la más reciente edición de los Premios Vía 2026, uno de los reconocimientos que concentró la atención fue el de costos de reparación en el segmento de utilitarios. En esa categoría, el modelo que obtuvo el primer lugar en el rango entre $150 y $200 millones fue la Mazda CX-50, según los resultados oficiales del certamen organizado por Cesvi Colombia y Fasecolda.

El reconocimiento se otorga tras un análisis técnico que evalúa la eficiencia en la reparación de los vehículos, el costo de los repuestos y la capacidad de devolverlos a sus condiciones originales tras un siniestro.

¿Cuál es la camioneta con mejores costos de reparación por menos de $200 millones?

De acuerdo con los resultados oficiales, la Mazda CX-50 lideró la categoría de utilitarios entre $150 y $200 millones en el apartado de costos de reparación.

En esta misma categoría, los ganadores por rangos de precio fueron:



Hasta $110 millones: Suzuki Fronx

De $110 a $150 millones: Renault Arkana

De $150 a $200 millones: Mazda CX-50

Más de $200 millones: Toyota Land Cruiser Prado

Los resultados corresponden a la evaluación realizada sobre versiones de entrada comercializadas en Colombia durante 2025, bajo criterios comparables definidos por la organización del evento.



Mazda CX-50 Foto: Mazda Press

¿Cómo se miden los costos de reparación en Premios Vía?

Según la metodología de Cesvi Colombia, este reconocimiento se basa en una “cesta básica de repuestos”, que incluye piezas clave involucradas en choques frecuentes, así como variables relacionadas con tiempos y procesos de reparación.

El análisis contempla:



Precio y disponibilidad de repuestos

Complejidad de los procesos técnicos

Tiempos estimados de reparación

Capacidad de restitución del vehículo a condiciones originales

Estos factores permiten establecer qué modelos representan menores costos para los usuarios y aseguradoras tras un siniestro.

Reconocimiento a la Mazda CX-50 Foto: Mazda

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¿Qué otros premios recibió Mazda en Premios Vía 2026?

Además del reconocimiento en costos de reparación, Mazda fue la marca con mayor número de galardones en la edición 2026, incluyendo el premio a mejor experiencia de servicio posventa en Colombia.

De acuerdo con información entregada por la compañía, este reconocimiento evalúa aspectos como calidad en la atención, procesos técnicos, tiempos de respuesta y satisfacción del cliente en talleres autorizados.

Carlos Mesa, director de Servicio Posventa de Mazda de Colombia, señaló: “Hoy contamos con una disponibilidad inmediata de repuestos superior al 96 %. Además, la cobertura de inventario de Mazda de Colombia y su red de talleres autorizados equivale a seis meses de stock continuo”.

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La marca también obtuvo reconocimientos en equipamiento en seguridad y costos de reparación con modelos como el Mazda3 y la Mazda CX-50, de acuerdo con los resultados oficiales del evento.

Mazda CX-50 Foto: Mazda Press

¿Qué son los Premios Vía y qué evalúan?

Los Premios Vía, que completaron su duodécima edición en 2026, se han consolidado como un referente del sector automotor en Colombia. En estos galardones se analizan variables como:



Seguridad activa y pasiva

Equipamiento tecnológico

Costos de reparación

Desempeño en servicio posventa

Las evaluaciones se realizan sobre vehículos disponibles en el mercado nacional, considerando información de precios, actividad comercial y comportamiento del sector entre enero y diciembre del año anterior.