Pico y placa hoy 14 de agosto en Bogotá: restricciones por vehículos

Conozca los carros con qué placa pueden transitar sin pico y placa hoy en la capital.

Foto: Twitter Secretaría de Movilidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 06:07 a. m.

La medida de pico y placa continúa aplicándose en Bogotá como parte de las estrategias para regular el tránsito y reducir los niveles de congestión vehicular en la ciudad.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esta restricción opera en función del último dígito de la placa, el tipo de vehículo y el día de la semana.

Carros particulares con pico y placa hoy jueves

Para este jueves 14 de agosto, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, solo podrán circular sin limitaciones los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los carros particulares, el horario de restricción es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche en toda la capital. La medida cubre todas las zonas de la ciudad, excepto las vías que cuentan con exenciones establecidas por la normativa vigente.

Restricciones para taxis y transporte especial

Para los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la Secretaría de Movilidad mantiene una rotación semanal por grupos de placas (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0).

Este jueves, la restricción corresponde a placas terminadas en 7 y 8. Así, podrán operar normalmente los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

En este tipo de vehículos, el pico y placa se aplica de lunes a viernes, y su horario varía dependiendo de la modalidad y el reglamento específico para cada servicio.

Foto: AFP

Pico y placa vehículos de carga

En cuanto a los vehículos de carga, la restricción también se aplica de lunes a viernes, con condiciones especiales relacionadas con el peso y la antigüedad del automotor.

Estos vehículos solo pueden transitar en días y franjas horarias autorizadas. Los sábados tienen un esquema particular que regula su circulación.

Excepciones vigentes en Bogotá

La normativa contempla una serie de excepciones para ciertos vehículos y servicios. Según la Secretaría de Movilidad, están exentos de la medida:

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos de servicio diplomático o consular.
  • Automotores de funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes.
  • Vehículos de control de tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos con motor de combustión y eléctrico.
  • Vehículos inscritos en el programa Pico y Placa Solidario, con permiso autorizado por la Secretaría de Movilidad.

Cabe recordar que el pico y placa comenzó a implementarse en Bogotá en 1998, y desde entonces ha tenido ajustes en su esquema de funcionamiento, cobertura y excepciones. Su propósito principal, de acuerdo con las autoridades, es disminuir la congestión y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos verificar diariamente las restricciones antes de salir a las vías.

