Pico y placa hoy 14 de agosto en Bogotá: restricciones por vehículos

La medida de pico y placa continúa aplicándose en Bogotá como parte de las estrategias para regular el tránsito y reducir los niveles de congestión vehicular en la ciudad.
Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esta restricción opera en función del último dígito de la placa, el tipo de vehículo y el día de la semana.
Carros particulares con pico y placa hoy jueves
Para este jueves 14 de agosto, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, solo podrán circular sin limitaciones los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 14, 2025
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/RNlN5gqGaA
En el caso de los carros particulares, el horario de restricción es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche en toda la capital. La medida cubre todas las zonas de la ciudad, excepto las vías que cuentan con exenciones establecidas por la normativa vigente.
Restricciones para taxis y transporte especial
Para los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la Secretaría de Movilidad mantiene una rotación semanal por grupos de placas (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0).
Este jueves, la restricción corresponde a placas terminadas en 7 y 8. Así, podrán operar normalmente los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
En este tipo de vehículos, el pico y placa se aplica de lunes a viernes, y su horario varía dependiendo de la modalidad y el reglamento específico para cada servicio.
Pico y placa vehículos de carga
En cuanto a los vehículos de carga, la restricción también se aplica de lunes a viernes, con condiciones especiales relacionadas con el peso y la antigüedad del automotor.
Estos vehículos solo pueden transitar en días y franjas horarias autorizadas. Los sábados tienen un esquema particular que regula su circulación.
Excepciones vigentes en Bogotá
La normativa contempla una serie de excepciones para ciertos vehículos y servicios. Según la Secretaría de Movilidad, están exentos de la medida:
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículos de servicio diplomático o consular.
- Automotores de funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes.
- Vehículos de control de tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos con motor de combustión y eléctrico.
- Vehículos inscritos en el programa Pico y Placa Solidario, con permiso autorizado por la Secretaría de Movilidad.
Cabe recordar que el pico y placa comenzó a implementarse en Bogotá en 1998, y desde entonces ha tenido ajustes en su esquema de funcionamiento, cobertura y excepciones. Su propósito principal, de acuerdo con las autoridades, es disminuir la congestión y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.
La Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos verificar diariamente las restricciones antes de salir a las vías.