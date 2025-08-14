Pico y placa hoy 14 de agosto en Bogotá: restricciones por vehículos

La medida de pico y placa continúa aplicándose en Bogotá como parte de las estrategias para regular el tránsito y reducir los niveles de congestión vehicular en la ciudad.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esta restricción opera en función del último dígito de la placa, el tipo de vehículo y el día de la semana.



Carros particulares con pico y placa hoy jueves

Para este jueves 14 de agosto, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, solo podrán circular sin limitaciones los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

En el caso de los carros particulares, el horario de restricción es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche en toda la capital. La medida cubre todas las zonas de la ciudad, excepto las vías que cuentan con exenciones establecidas por la normativa vigente.



Restricciones para taxis y transporte especial

Para los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la Secretaría de Movilidad mantiene una rotación semanal por grupos de placas (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0).

Este jueves, la restricción corresponde a placas terminadas en 7 y 8. Así, podrán operar normalmente los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

En este tipo de vehículos, el pico y placa se aplica de lunes a viernes, y su horario varía dependiendo de la modalidad y el reglamento específico para cada servicio.

Pico y placa vehículos de carga

En cuanto a los vehículos de carga, la restricción también se aplica de lunes a viernes, con condiciones especiales relacionadas con el peso y la antigüedad del automotor.

Estos vehículos solo pueden transitar en días y franjas horarias autorizadas. Los sábados tienen un esquema particular que regula su circulación.



Excepciones vigentes en Bogotá

La normativa contempla una serie de excepciones para ciertos vehículos y servicios. Según la Secretaría de Movilidad, están exentos de la medida:



Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Caravana presidencial.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Automotores de funerarias o agencias mortuorias.

Vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia.

Vehículos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes.

Vehículos de control de tráfico y grúas.

Vehículos de control de emisiones y vertimientos.

Motocicletas.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Vehículos de medios de comunicación.

Vehículos de autoridades judiciales.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (automóvil, campero y camioneta).

Vehículos híbridos con motor de combustión y eléctrico.

Vehículos inscritos en el programa Pico y Placa Solidario, con permiso autorizado por la Secretaría de Movilidad.

Cabe recordar que el pico y placa comenzó a implementarse en Bogotá en 1998, y desde entonces ha tenido ajustes en su esquema de funcionamiento, cobertura y excepciones. Su propósito principal, de acuerdo con las autoridades, es disminuir la congestión y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos verificar diariamente las restricciones antes de salir a las vías.