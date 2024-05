Poco uso de tecnología, la tuerca que deben apretar los talleres mecánicos

En un esfuerzo conjunto, Innocar y la empresa mexicana Roshfrans realizaron una encuesta sobre el nivel de adopción tecnológica en los talleres mecánicos de América Latina y el Caribe. El estudio incluyó la participación de 435 propietarios de talleres mecánicos distribuidos en 15 países, incluyendo Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Panamá, Colombia, México, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Chile, Bolivia, Belice y Argentina. El objetivo principal fue evaluar el uso de la tecnología en este sector y su impacto en la gestión empresarial.

Entre los hallazgos más destacados del estudio se encuentra que, de los más de 300,000 talleres mecánicos en América Latina, solo el 23.5 % utiliza software especializado para gestionar sus operaciones y aspectos administrativos. Este dato revela una significativa brecha en la adopción tecnológica dentro del sector.

Panorama en Colombia

Particularmente en Colombia, los resultados son aún más sorprendentes. Solo el 9 % de los talleres encuestados utiliza algún tipo de software de gestión. Sin embargo, ninguno de los encuestados manifestó desinterés en el uso de software para la gestión, lo que sugiere una conciencia sobre la importancia de estas herramientas. Entre las barreras identificadas, el 29 % señaló el alto costo de las soluciones actuales como un impedimento, mientras que el 19 % indicó desconocer las opciones disponibles en el mercado. Otro 19 % reconoció la necesidad de software pero aún no ha buscado soluciones, y el restante 33% mencionó otras razones no especificadas.

Estos resultados son particularmente significativos si se considera el impacto económico del sector automotor en Colombia. Según el estudio de impacto del sector automotor en la economía colombiana de Andemos, el sector aportó alrededor de 160 billones de pesos en valores agregados encadenados en 2017, lo que equivale al 17 % del PIB. De este aporte, el 25 % proviene de la remuneración al trabajo, el 52 % de la remuneración del capital y el 22 % de impuestos.

La encuesta también indagó sobre las razones detrás de la falta de adopción tecnológica. Solo el 1 % de los encuestados expresó desinterés o la percepción de no necesitar software de gestión. Por otro lado, el 36% reconoció la necesidad, pero aún no ha explorado soluciones disponibles, mientras que el 35 % no está al tanto de las opciones existentes en el mercado. Además, el 28 % mencionó que considera las soluciones tecnológicas actuales como demasiado costosas.

Esta encuesta pone de relieve la necesidad urgente de fomentar la adopción de tecnología en los talleres mecánicos, no solo para mejorar su funcionamiento interno, sino también para elevar la calidad de servicio ofrecida a los clientes y mantener la competitividad en un mercado en constante evolución añadió Juan Camilo Chavarro, CEO de Innocar.

Estos hallazgos proporcionan una visión clara de los desafíos y oportunidades en la adopción tecnológica en los talleres mecánicos de la región, subrayando la necesidad de soluciones más accesibles y una mayor educación sobre las opciones disponibles en el mercado.