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Blu Radio  / Motor  / Por qué la autonomía real de un carro eléctrico a veces no coincide con la prometida, según experto

Por qué la autonomía real de un carro eléctrico a veces no coincide con la prometida, según experto

Las cifras que aparecen en fichas técnicas y publicidad provienen de pruebas de laboratorio bajo ciclos como WLTP o NEDC.

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