Confirmado: quitarán la licencia de conducción a mayores de 60 años que no cumplan esto

En Colombia, el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito regulan la obtención, renovación o recategorización de la licencia de conducción para todos los conductores en el territorio nacional.

Dentro de las directrices que indica el código, hay una enfocada especialmente a los conductores mayores de 60 años. La normativa confirma que las licencias de conducción podrán no ser obtenidas o renovadas a aquellas personas en este grupo de edad que no cumplan con los exámenes médicos obligatorios requeridos para renovar su licencia, los cuales se deben realizar con mayor frecuencia a medida que el conductor envejece.

Exámenes médicos obligatorios para conductores mayores de 60 años

De acuerdo con la ley, todos los conductores deben mantener actualizada su licencia de conducción. Para ello, es necesario que cumplan con una serie de requisitos, entre los que se destacan exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible. Foto: Blu Radio

Estos exámenes son obligatorios para poder renovar la licencia, y solo pueden ser realizados en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, el cual emite el certificado y lo registra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Para los conductores mayores de 60 años, la periodicidad de estos exámenes es más estricta que para los demás, debido a la tendencia de reducción en destrezas físicas y mentales que se asocia con el envejecimiento.

Según el Ministerio de Transporte, la periodicidad de la renovación de licencias para personas mayores está fundamentada en la necesidad de evaluar que las condiciones físicas y mentales de los conductores se ajusten a los requisitos para manejar de forma segura.

Vigencia de la licencia de conducción según la edad y el tipo de vehículo

La normativa establece diferentes períodos de vigencia para las licencias de conducción, dependiendo de la edad del conductor y del tipo de vehículo que maneje:

Vehículos de servicio particular:



10 años de vigencia para conductores menores de 60 años.

5 años para conductores entre 60 y 80 años.

1 año para conductores mayores de 80 años.

Vehículos de servicio público:



3 años de vigencia para conductores menores de 60 años.

1 año para conductores mayores de 60 años.

Licencia de conducción es un documento obligatorio para transitar en Colombia. Foto: Ministerio de Transporte

Por ejemplo, esto implica que, en el caso de los conductores mayores de 80 años, la licencia deberá renovarse anualmente, con la obligación de presentar y aprobar los exámenes médicos correspondientes en cada renovación.

Si el conductor no cumple con esta exigencia o no logra aprobar las pruebas, no se le otorgará la renovación de la licencia, lo que le impedirá legalmente conducir en el país.

Qué necesito para renovar mi licencia de conducción

Además de los exámenes médicos, existen otros requisitos para llevar a cabo la renovación de la licencia en Colombia:



Documento de identidad original: se debe presentar el documento de identificación vigente al momento de la renovación.

Registro en el Runt : el conductor debe estar inscrito en el sistema de Registro Único Nacional de Tránsito.

: el conductor debe estar inscrito en el sistema de Registro Único Nacional de Tránsito. Paz y salvo por infracciones de tránsito: es obligatorio estar al día en el pago de multas de tránsito. Cualquier infracción pendiente deberá ser cancelada antes de proceder con la renovación.

Cómo renovar la licencia en Colombia

Para aquellos que cumplan con todos los requisitos, el proceso de renovación puede realizarse en la secretaría de Tránsito correspondiente o, en ciudades como Bogotá, a través de las Ventanillas Únicas de Servicios de Movilidad:



Cumplir con los requisitos. Agendar una cita en el sistema de la secretaría de Tránsito o mediante plataformas como la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’ o el sitio web www.ventanillamovilidad.com.co. Asistir a la cita en el lugar y hora seleccionados. Presentar la documentación necesaria. Verificar la exactitud de los datos personales en la licencia emitida.

Multa por no renovar la licencia a tiempo

Las sanciones para quienes manejen con una licencia vencida o sin licencia son:



Conducir sin portar la licencia: multa de $347.000.

Conducir sin haber obtenido la licencia: multa de $1.300.000.

Conducir con la licencia vencida: multa de $347.000.

Presentar una licencia adulterada o ajena: multa de $650.000.

Además de las multas, en ciertos casos, el vehículo podría ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Dependiendo de la infracción, la Policía podrá inmovilizar su carro. Foto: Alcaldía de Bogotá

Costos de la renovación

Para el año 2024, los costos asociados a la renovación de la licencia de conducción son los siguientes:



Automóvil: $118.700.

Motocicleta: $204.000.