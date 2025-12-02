Restringirán tránsito de estos vehículos en vías de Cundinamarca, Antioquia y más por puente festivo

Se viene uno de los últimos puentes festivos de este 2025, por el Día de la Inmaculada Concepción, y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó una serie de medidas que alterarán la movilidad en corredores estratégicos en diferentes departamentos del país.

Las autoridades indicaron que los lineamientos aplican a camiones de capacidad igual o superior a 3.4 toneladas, peso que ha sido el parámetro oficial para ordenar estas limitaciones. Los horarios, vías y sentidos varían según el día del puente, y están dirigidos tanto a empresas de transporte como a usuarios de la red vial nacional.



Cuáles son las restricciones para vehículos de carga

Viernes 5 de diciembre

El primer día del puente se concentrará en facilitar la salida de viajeros desde Bogotá. Por eso, el viernes 5 de diciembre, entre 3:00 p.m. y 10:00 p.m., los vehículos de carga no podrán circular en las vías de Cundinamarca, pero únicamente en sentido de salida desde la capital.

Además, esta franja horaria aplicará en ambos sentidos para los corredores Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué y Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila, según informó la Policía Nacional.

Los camioneros son uno de los gremios más importantes del país Foto: MinTransporte

Sábado 6 de diciembre

Para el sábado, la Policía estableció una franja más amplia, desde 6:00 a.m. hasta 3:00 p.m., que cubrirá todas las vías contempladas en el documento oficial. Esa medida tendrá como única excepción el corredor Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán, donde no aplicará.



Ese mismo día habrá horarios especiales para dos rutas adicionales:



En la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), la restricción operará en ambos sentidos entre 12:00 m. y 7:00 p.m.

En el corredor Bogotá – Tunja, la limitación será de 12:00 m. a 11:00 p.m., también en sentido doble.

Domingo 7 de diciembre

El domingo, la medida se concentrará en el flujo hacia Bogotá. Entre 3:00 p.m. y 11:00 p.m., estarán restringidos los camiones en el trayecto Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá, mientras que en la vía Bogotá – Tunja se mantendrá en ambos sentidos durante el mismo horario.

La restricción aplica en diferentes corredores viales. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Lunes festivo 8 de diciembre

El último día del puente tendrá una de las operaciones más amplias. Las autoridades definieron que desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. no podrán circular los vehículos de carga en todas las vías listadas previamente, excepto en la ruta Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán, que vuelve a quedar por fuera de la medida.

En la vía Bogotá – Villavicencio, la restricción será total, sin excepciones y en ambos sentidos.

También se fijó un horario extendido para los tramos Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué y Ibagué – Cajamarca - Calarcá – La Tebaida - La Paila, que operará desde las 8:00 a.m. del lunes hasta la 1:00 a.m. del martes 9 de diciembre.

La Dirección de Tránsito y Transporte reiteró que esta programación busca organizar la movilidad durante un periodo en el que históricamente se incrementan los desplazamientos por carretera.