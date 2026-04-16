Retiran más de 89.000 vehículos de Mercedes-Benz y Ram por fallas en EE. UU.

Miles de conductores podrían verse afectados por dos recientes campañas de revisión anunciadas en la industria automotriz. Se trata de fallas distintas, pero con potencial impacto en la seguridad, que han llevado a retirar del mercado más de 89.000 vehículos de Mercedes-Benz y Ram.

Las dos campañas de retiro fueron emitidas en Estados Unidos, país donde la NHTSA regula y supervisa este tipo de alertas de seguridad vehicular.



¿Cuál es la causa del retiro del mercado de los vehículos?

En el caso de Mercedes-Benz, la medida involucra a más de 24.000 automóviles que podrían presentar problemas en el eje de transmisión. Este defecto puede ocasionar la pérdida de potencia mientras el vehículo está en marcha, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La decisión se tomó tras varios reportes de usuarios y análisis técnicos que confirmaron el posible fallo en unidades fabricadas entre 2018 y 2020 .

Por otro lado, del modelo Ram enfrenta una situación relacionada con un error de software que puede apagar el panel de instrumentos, impidiendo visualizar información clave como alertas de seguridad o la marcha del vehículo, según reportes de FCA US, LLC.

No obstante, hasta el momento no se han reportado accidentes, la falla representa un riesgo durante la conducción.



Modelos de Mercedes-Benz afectados

Según reportes de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), los vehículos involucrados en esta revisión incluyen:



Mercedes-Maybach S 560 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz S 560 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz S 560 4MATIC Coupé (2018-2020)

Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2018-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedán (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Wagon (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Coupé (2019-2020)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Cabriolet (2019-2020)

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Sedán (2018)

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Wagon (2018)

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Coupé (2018)

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Cabriolet (2018)

Modelos de camionetas Ram incluidos

En el caso de Ram, la llamada a revisión abarca camionetas de los años más recientes, específicamente:



Ram 1500 (2025-2026)

Ram 2500 (2025-2026)

Ram 3500 (2025-2026)

Ram 4500 (2025-2026)

Ram 5500 (2025-2026)

Las autoridades recomiendan a los propietarios verificar si su vehículo hace parte de estas campañas a través de los canales oficiales y acudir a un concesionario autorizado para realizar las reparaciones o actualizaciones necesarias sin costo.

