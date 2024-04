Uno de cada cuatro conductores no cambiaría su carro por uno eléctrico por esta lógica razón

El desafío de la movilidad sostenible ha emergido como un tema importante y de discusión en el escenario global, con una creciente conciencia sobre la necesidad de transitar hacia opciones de transporte más ecológicas.

Sin embargo, según los últimos hallazgos de una encuesta realizada por YouGov en países de cuatro continentes parece que la transición hacia vehículos eléctricos enfrenta una resistencia significativa.

No quieren transición a eléctricos

Los resultados de la encuesta, presentados en el Freedom of Mobility Forum, destacan que aproximadamente uno de cada cuatro conductores a nivel mundial no está dispuesto a cambiar su vehículo por uno eléctrico.

Este tipo de vehículos ha emergido como una parte esencial de la industria automotriz, contribuyendo a la eficiencia y a la reducción de emisiones contaminantes. Foto: AFP

En el Freedom of Mobility Forum, una iniciativa creada por Stellantis para abordar los desafíos y oportunidades en el ámbito de la movilidad del futuro, también se conoció que menos del 10 % de los encuestados han hecho cambios "profundos" en su manera de transportarse.

Rechazo crece más en zonas rurales

Los datos de la encuesta también revelan que más de la mitad de los encuestados en áreas rurales de Estados Unidos muestran una resistencia notable a cambiar sus hábitos de movilidad.

Aunque el 75% de las personas están considerando opciones más verdes, la implementación real de cambios profundos sigue siendo baja.

El estudio también destaca que, si bien seis de cada diez ciudadanos están dispuestos a abandonar el transporte individual, la disposición varía según la región. Países como India, Brasil y Marruecos muestran una mayor apertura a estas alternativas, mientras que en mercados más desarrollados como Estados Unidos, especialmente en áreas rurales, la disposición es notablemente menor.

"Esto se compara con una disposición del 50 % o menos en mercados maduros, un factor que cae al 28 % en áreas rurales de los Estados Unidos, donde el transporte público puede ser menos disponible", resalta el informe.

Los motores eléctricos proporcionan una experiencia de conducción silenciosa y suave. Foto: AFP

¿Quiénes sí quieren la transición?

Es fundamental una colaboración conjunta entre ciudadanos, gobiernos y empresas para lograr una transción a una movilidad mucho más amigable con el medioambiente. Sobre todo, destacan el papel de los jóvenes y nuevas generaciones.

"Aunque es probable que los jóvenes influyan en el cambio hacia un transporte más verde, sus acciones aún no son más tangibles que el resto de la población", explicó el gerente general de YouGov, Alexandre Devineau.

Además, la limitada infraestructura de carga en muchos países representa otro desafío que debe abordarse para facilitar la adopción generalizada de vehículos eléctricos y otras formas de transporte limpio.

"Sus elecciones, y la dinámica resultante de ellas, tendrán una influencia fuerte en los desafíos de transporte que deberán abordarse en todo el mundo", concluyó el directivo.

