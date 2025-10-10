Abogado de Dina Boluarte: "Presidenta no ha abandonado el país ni lo abandonará"

Juan Carlos Portugal, abogado personal de la destituida presidenta de Perú Dina Boluarte, aseguró este viernes que su defendida se encuentra en su vivienda personal y nuevamente volvió a descartar que vaya a asilarse en una embajada extranjera o a fugarse del país frente a las numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra por presunta corrupción y violación de derechos humanos.

"Ni asilada ni no habida, ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país", escribió Portugal en un mensaje en redes sociales para disipar los rumores después de que se viese salir del Palacio de Gobierno al vehículo presidencial donde supuestamente Boluarte abandonaba la sede presidencial.

Sin embargo, no se le llegó a ver ingresando a su casa en el residencial distrito limeño de Surquillo, lo que ha levantado las suspicacias de medios locales sobre el paradero de la saliente gobernante.



El 'cajón desastre' de la incapacidad moral y la fragilidad democrática

El detonante utilizado por el Congreso para justificar la destitución de Boluarte fue la "inestabilidad del país", una causa que, según Portugal, no encaja legalmente dentro del concepto de incapacidad moral. El abogado recordó que esta causal ha conducido a un "desgobierno presidencial en los últimos 10 años" en Perú debido a la falta de una definición clara por parte del Tribunal Constitucional.

Portugal criticó la ampliación y mala interpretación que los legisladores hacen de este recurso, transformándolo en un mecanismo discrecional para remover mandatarios en periodos electorales. La incapacidad moral debería estar estrictamente ligada a "temas éticos de eticidad como presidente", no a la "inaptitud política, de incapacidad política o de negligencia política", temas que ya fueron descalificados por el Tribunal Constitucional en el caso del expresidente Pedro Castillo.



Portugal, apelando a su rol como ciudadano, insistió en la necesidad de una reforma que ponga límites a la capacidad del Congreso para vacar presidentes.

“Yo considero como abogado y además como defensa de la presidenta, pero principalmente como ciudadano, que mientras no exista una forma constitucional en mi país, en donde así como se prohíbe disolver el Congreso para darle una transición electoral al Congreso de la República, de la misma forma debería haber un coto, una prohibición que impida que el Congreso de la República pueda realizar vacancias al presidente de la República en el último año de gestión. Con eso evitamos que el tránsito electoral o los termómetros sociales finalmente conduzcan a una decisión de esta naturaleza.”

El abogado lamentó profundamente la pérdida de vidas y el descontrol en la inseguridad ciudadana, esperando que las investigaciones determinen a los responsables penalmente. Sin embargo, argumentó que la respuesta a la crisis no puede ser la destrucción del orden democrático.

“No se puede combatir la democracia con un ingobierno, con un desgobierno. Y lastimosamente ese nivel de razonamiento que claramente no pasa por lo cabeza de los legisladores ha generado que nuestra democracia, la democracia de mi país, sea absolutamente frágil y dependente de las calles en el electoral”, finalizó.

