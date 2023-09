Aborto en México: Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país

La Suprema Corte de Justicia de México decidió este miércoles despenalizar el aborto en todo el país, donde solo estaba permitido en 12 de los 32 estados.

En un fallo unánime, el máximo tribunal "resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar", escribió en la red social X (antes Twitter).

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime de este miércoles.

El fallo de hoy "es importante", aseguró la activista Sara Lovera.

"Muchas mujeres no saben que tienen ese derecho porque los gobiernos locales no han hecho campañas publicitarias al respecto, además de que no tienen la infraestructura necesaria", para llevar a cabo esas interrupciones, dijo esta pionera de la lucha feminista en el país.

El gobierno de la Ciudad de México fue la primera jurisdicción latinoamericana en autorizar el aborto en 2007. La mayoría de los estados lo permite hasta las 12 semanas.

Se trata de una decisión histórica en un país donde más del 80% de sus 130 millones de habitantes se declaran católicos.

El fallo del máximo tribunal respondió a una petición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

"Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud", festejó en un comunicado la organización.

La decisión también implica que "el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud", prosiguió GIRE.

GIRE encabezó "una estrategia jurídica" presentando amparos para eliminar el delito de aborto "autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país", añadió el grupo.

Según datos oficiales, el uso de píldoras es el método más utilizado en México para inducir el aborto antes de las 12 semanas.

Organizaciones civiles han creado una red para hacer llegar estos medicamentos a mujeres de todo México e incluso de Estados Unidos, donde numerosos estados han prohibido o limitado el aborto.

El año pasado la Corte Suprema estadounidense, de mayoría conservadora, revirtió ese derecho vigente desde 1973.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

Casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y 60% termina en un aborto, según la ONU, que reportó que 45% de las interrupciones son inseguras.

