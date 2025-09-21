Abuela de 95 años asesinó a su compañera de habitación en un geriátrico: esto se sabe

Lo que se esperaba fuera un lugar de tranquilidad y descanso para las personas de la tercera edad terminó convirtiéndose en un escenario de terror tras un trágico suceso.

En la noche del pasado domingo 14 de septiembre, en el geriátrico Seagate Rehabilitation and Nursing Center, ubicado en Coney Island, Brooklyn, una mujer de 95 años atacó brutalmente a su compañera de cuarto con su silla de ruedas, lo que le causó la muerte.

La agresora, identificada como Galina Smirnova, golpeó a su compañera de habitación, Nina Kravtsov, de 89 años, con el pedal de la silla. Según la Fiscalía de Brooklyn, el ataque ocurrió entre las 8:55 y las 10:00 de la noche.

Kravtsov fue encontrada en su cama con graves heridas en la cabeza y, aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, no logró resistir y falleció poco después.



Ataque en geriátrico de Brooklyn

El hecho salió a la luz cuando el personal del centro notó manchas de sangre en la bata y las piernas de Smirnova. Además, la silla de ruedas no tenía pedales: uno fue hallado en la habitación con rastros de sangre y el otro apareció fuera de la ventana.



Smirnova había llegado al asilo apenas unos días antes. Fue encontrada en el baño tras el ataque, pero no respondió a las preguntas de las enfermeras. Las autoridades informaron que padece demencia, lo que complica aún más el proceso judicial.

La Fiscalía la acusó de homicidio y posesión de armas, y fue trasladada a Bellevue hasta que se realice la audiencia correspondiente. Debido a su edad, no se le concedió libertad bajo fianza. El juez consideró prematura la evaluación psiquiátrica solicitada por su defensa.



Víctima era sobreviviente del Holocausto

Nina Kravtsov, la víctima, era sobreviviente del Holocausto. A los cinco años perdió a toda su familia a causa de la persecución nazi. Más tarde se formó como enfermera en Ucrania y posteriormente emigró a Estados Unidos, donde se estableció en Brighton Beach junto a su esposo.

Tras enviudar, decidió trasladarse al hogar geriátrico, donde compartió habitación con Smirnova. Su hija relató que era una madre dedicada, que la tuvo a los 18 años y la crió sola con el objetivo de brindarle la mejor educación posible.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Brooklyn y sigue bajo investigación. Las autoridades deberán determinar dónde permanecerá detenida la acusada, teniendo en cuenta la gravedad del crimen, su estado de salud y su avanzada edad.