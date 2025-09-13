Acaban con la vida de menor de 14 años que buscaba trabajo y tenía autismo: esto se sabe

Un terrible caso de homicidio de un menor de edad, identificado como Sebastián pero conocido principalmente como "Chachito", adolescente de 14 años con autismo, ha causado gran conmoción en la comunidad internacional.

El joven, descrito como trabajador y alegre por su familia y amigos, se dirigió a una panadería en el municipio de Durango, en México, el pasado 6 de septiembre, buscando empleo para ayudar a su familia, lo que llevó a su triste final.

Según los reportes de las autoridades, Sebastián habría sido retenido por al menos tres individuos, identificados como Isaac, Uriel y Dante, para molestarlo con un presunto juego mortal llamado la "ruleta rusa".

Los reportes señalan que fue Dante, supuestamente hijo del dueño del establecimiento, quien accionó un arma calibre 38, disparando a Chachito en el pecho y causándole la muerte casi al instante.

Además, se logró determinar que la misma bala que arrebató la vida al menor también hirió a Isaac, uno de los presuntos cómplices que lo retenían, quien ahora enfrenta cargos y será trasladado a un centro de detención.

Actualmente, se encuentra prófugo otro de los hombres, de aproximadamente 30 años, que huyó luego del asesinato.

Por su parte, la Alcaldía local ha señalado que se encuentra acompañando a la familia en este difícil momento, ofreciendo ayuda psicológica. Las autoridades se encuentran investigando el crimen para dar con los responsables.

La trágica pérdida de Chachito ha desatado protestas y marchas en Gómez Palacio, donde colectivos y la ciudadanía exigen justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha confirmado un detenido y ha emitido una ficha de búsqueda para Dante, mientras las autoridades mantienen la vigilancia en fronteras y aeropuertos para impedir su escape del país.