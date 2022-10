Acusación de dinero de Odebrecht a Varela es desmontable: Presidencia de Panamá

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Panamá, Manuel Domínguez, reiteró que el presidente Juan Carlos Varela no ha recibido dinero de Odebrecht.



En diálogo con BLU Radio, Domínguez manifestó que las acusaciones del abogado Ramón Fonseca Mora se deben a que siente que el primer mandatario no ha intervenido a su favor ante la justicia.



“Está claro que el presidente Varela tiene un compromiso con la transparencia. Lo tomamos como una declaración fácilmente desmontable”, dijo.



El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, negó hoy que haya recibido donaciones de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña que lo llevó al poder en el 2014.



Varela anunció este jueves que publicará en la página web de su Partido Panameñista una "copia autenticada de las donaciones" privadas que recibió y que "en esa lista no existen donaciones de la empresa Odebrecht".



El exministro consejero de Varela y socio del polémico bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, aseguró este jueves que el propio presidente panameño le dijo que había "aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo".



