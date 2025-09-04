Afganistán sufre sismo de magnitud 5,6, el más fuerte desde el devastador terremoto del domingo

Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 sacudió la noche de este jueves el este de Afganistán, convirtiéndose en el más fuerte registrado en la región desde el pasado domingo, cuando un seísmo de magnitud 6,0 dejó más de 2.200 muertos y más de 3.600 heridos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió a las 22:26 hora local (17:56 GMT), con epicentro a 36 kilómetros al suroeste de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, una de las más golpeadas por la tragedia. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Por ahora no se conoce el alcance de los daños ocasionados por este nuevo movimiento telúrico, aunque la zona, fronteriza con Pakistán, ha experimentado continuas réplicas en los últimos días.

Las autoridades talibanas han confirmado hasta el momento 2.205 fallecidos y 3.640 heridos a causa del terremoto del domingo, considerado el más devastador en décadas para este país marcado por conflictos armados, catástrofes naturales y crisis humanitarias recurrentes.

Cuatro días después del primer seísmo, las labores de búsqueda y rescate siguen en marcha, aunque la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros disminuye con el paso de las horas. Actualmente, la prioridad de las autoridades locales, de las ONG presentes en la región y de agencias internacionales es garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Kunar y al resto de provincias afectadas.

La tarea se complica por los nuevos temblores y por el mal estado de las carreteras que conducen a esta remota región, muchas de ellas inutilizadas por los constantes movimientos sísmicos.

La emergencia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del régimen talibán, que ha desplegado a sus tropas como principal recurso en la zona. Allí donde la ayuda oficial no ha logrado llegar, han sido los propios civiles quienes se han organizado: voluntarios que caminan durante horas hasta el epicentro de la catástrofe para suplir la ausencia de personal técnico y de emergencias, reducido drásticamente desde la salida masiva de profesionales en 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en Kabul.