Al menos 15 militares murieron incinerados por el mal uso de una estufa en Armenia

Al menos 15 militares armenios murieron hoy en el incendio de un cuartel en el este de Armenia debido al uso de gasolina para una estufa, pese a que esto suponía incumplir las normas de seguridad, informaron el Gobierno y el Ministerio de Defensa de esa antigua república soviética.

"Según datos preliminares, como resultado del incendio murieron 15 militares. Otros tres se encuentran graves", declaró el portavoz de esa cartera, Aram Torosián.

El siniestro se produjo en una unidad militar emplazada en la localidad de Azat, en la región de Gerghakunik, fronteriza con Azerbaiyán.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, afirmó hoy en una reunión del Gobierno que la tragedia ocurrida en la unidad militar es una prueba de que no se cumplen debidamente las normas de seguridad.

"Según datos preliminares, se intentó echar bencina de un bidón de 5 litros en una estufa. Naturalmente, ardió no solo la estufa sino también la gasolina y el fuego pasó al oficial que intentaba encenderla, que por instinto de supervivencia arrojó el bidón con los 5 litros de gasolina", dijo Pashinián.

De acuerdo con la agencia Armenpress, el mandatario recordó que las normas de seguridad contra incendios prohíben terminantemente el empleo de gasolina en estufas y que estas deben observarse estrictamente no solo en las unidades militares sino también en los edificios civiles.

"Tenemos grandes edificios civiles que no clausuramos para que cientos de personas no pierdan su trabajo. Pero en esto no hay lugar para compromisos. Si no cumplen las normas contra incendios, hay que clausurarlos", insistió.

El jefe del Gobierno recalcó que solo hay dos posibilidades: o los inversores invierten en medidas de seguridad o trasladan al personal a un lugar seguro.

