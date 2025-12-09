En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Sergio Fajardo
Tolima vs. Junior

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 20 muertos por un incendio en un edificio de siete pisos de Yakarta, Indonesia

Al menos 20 muertos por un incendio en un edificio de siete pisos de Yakarta, Indonesia

Entre los fallecidos hay cinco hombres y 15 mujeres, incluyendo una embarazada, según la Policía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad