En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Fredy Guarín
Presos políticos Venezuela
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 28 muertos al caer una grúa sobre un tren

Al menos 28 muertos al caer una grúa sobre un tren

En imágenes difundidas por medios se ve a rescatistas corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros.

Al menos 22 muertos y 55 heridos tras caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia
Al menos 22 muertos y 55 heridos tras caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad