Al menos 28 muertos al caer una grúa sobre un tren

Al menos 28 personas murieron y otras decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, informaron este miércoles las autoridades locales.

La grúa se utilizaba en las obras de un proyecto ferroviario que cuenta con el apoyo de China. Su caída provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre la capital, Bangkok, y la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.

En torno a las 9H00 (2H00 GMT) Mitr Intrpanya, un habitante de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, escuchó "un gran ruido seguido de dos explosiones".

"Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros de tres vagones. El metal de la grúa parecía haber partido por la mitad el segundo vagón", declaró este hombre de 54 años.



En imágenes difundidas por medios locales se ve a rescatistas corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros. En un comunicado, el Ministerio de Salud dio cuenta de 28 muertos y 64 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.

"Una grúa se derrumbó sobre un tren, que descarriló y se incendió", indicaron las autoridades de la provincia en un comunicado. El ministro de Transportes de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que 195 personas se encontraban a bordo del tren.

Las operaciones de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una "fuga de productos químicos", indicó la policía local, sin precisar su origen. La grúa formaba parte de una obra para conectar Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos.

Cuenta con el apoyo de China como parte de su política de las "nuevas rutas de la seda", destinada a mejorar sus intercambios comerciales y fortalecer su influencia. Para evitar que este ferrocarril perjudique sus buenas relaciones con Estados Unidos, Tailandia asume el costo total.

China sigue prestando asistencia técnica, pero "parece que la sección en cuestión está siendo construida por una empresa tailandesa", comentó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Se trata de la empresa tailandesa Italian-Thai Development, según la empresa China Railway Design, consultora del proyecto. "Este tipo de accidentes ocurre muy regularmente", lamentó el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. "Debemos identificar la causa de inmediato. Los responsables tendrán que rendir cuentas", añadió.