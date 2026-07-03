Al menos 40 muertos tras caída de un bus a un barranco de más de 20 metros en Pakistán

Un autobús de pasajeros se precipitó por un barranco de más de 20 metros de profundidad este viernes, dejando al menos 40 personas muertas y otras 11 heridas, según informaron las autoridades. Tres de los lesionados permanecen en estado crítico.

El accidente ocurrió en el oeste de Pakistán. El autobús cubría la ruta entre Quetta y Peshawar cuando cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar, informó Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob.

At least 40 people were killed and eight injured after an overcrowded passenger bus travelling from Quetta to Peshawar plunged into a deep ravine near the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa border. Speeding is suspected to have caused the crash, while difficult terrain hampered… pic.twitter.com/27a4BXYQBe — Sapna Madan (@sapnamadan) July 3, 2026

Sherani detalló que los pasajeros heridos fueron trasladados a un hospital y que tres de ellos permanecen en estado crítico. Asimismo, precisó que el vehículo cayó entre 21 y 24 metros por el barranco.

El funcionario explicó que las labores de rescate se complicaron debido a que el siniestro ocurrió en una zona montañosa, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia durante la fase inicial de la operación.



Por su parte, el portavoz del jefe de Gobierno de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra Quetta, confirmó el balance de víctimas.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Pakistán debido al exceso de velocidad, las deficientes medidas de seguridad vial y las imprudencias al volante.