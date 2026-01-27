En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Al menos 7 muertos y 1 herido de gravedad deja accidente aéreo de un avión privado

Al menos 7 muertos y 1 herido de gravedad deja accidente aéreo de un avión privado

Las autoridades hicieron público el registro preliminar del accidente, que detalla que los siete fallecidos son los pasajeros y la persona superviviente, herida grave, pertenece al personal de tripulación.

Al menos 7 muertos y 1 herido de gravedad deja accidente aéreo de un avión privado
Al menos 7 muertos y 1 herido de gravedad deja accidente aéreo de un avión privado
Foto: captura de pantalla de X @globovision
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

