Al menos 7 muertos y 1 herido de gravedad deja accidente aéreo de un avión privado

Siete personas murieron y una sobrevivió en el accidente de un avión privado ocurrido ayer domingo en un aeropuerto en Bangor, en Maine (EE.UU.), según reportaron este lunes las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por si sigla en inglés) hizo público el registro preliminar del accidente, que detalla que los siete fallecidos son los pasajeros y la persona superviviente, herida grave, pertenece al personal de tripulación.

La FAA indica que el 'jet' para uso personal, de la marca Bombardier, tuvo el accidente en la fase de despegue, cuando se estrelló "por circunstancias desconocidas en su salida, se quedó en posición invertida y se incendió".

El suceso tuvo lugar en torno a las 19:45 hora local de Maine, en medio de la fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos, y está siendo investigado por la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en los Transportes (NTSB).



🚨 #UltimaHora



Este lunes, 26 de enero, la Administración Federal de Aviación dio a conocer que un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló al despegar del aeropuerto Internacional de Bangor en Maine



📍 #Internacionales

📝📹 The Associated Press pic.twitter.com/ejTcxPUuUJ — Globovisión (@globovision) January 26, 2026

🔴 Un jet d'affaires Bombardier Challenger 650, immatriculé N10KJ, s'est écrasé à l'aéroport international de Bangor, dans le Maine, aux USA.



L'avion transportait huit personnes. Aucune information n'a été communiquée concernant l'état de santé des occupants. pic.twitter.com/AdAzPO8S1a — air plus news (@airplusnews) January 26, 2026

El aeropuerto de Bangor informó este lunes en su página de Facebook de que sus instalaciones permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del martes y recomendó a los pasajeros contactar con sus aerolíneas.

El director del aeropuerto, Jose Saavedra, dijo hoy en una rueda de prensa que se activaron los protocolos de emergencia inmediatamente tras el accidente, y se ha establecido un centro de operaciones para las agencias federales.

Saavedra señaló que el aeropuerto tiene un equipo especializado y protocolos para condiciones climáticas adversas, que son habituales en Bangor, y en el momento del accidente había una actividad normal, con salidas y llegadas.

Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston (Texas).