En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ‘Narco camioneta’ terminó estrellada tras persecución: llevaba 744 kilos de marihuana escondida

‘Narco camioneta’ terminó estrellada tras persecución: llevaba 744 kilos de marihuana escondida

El cargamento de marihuana era transportado por la ruta Corinto–Medellín. El conductor fue capturado luego de intentar huir a pie tras el accidente.

‘Narco camioneta’ terminó estrellada tras persecución: llevaba 744 kilos de marihuana escondida
‘Narco camioneta’ terminó estrellada tras persecución: llevaba 744 kilos de marihuana escondida
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad