Solo les servía su triunfo: Nubia Stella Martínez sobre Cabal y Lafaurie

La exdirectora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, le respondió a José Félix Lafaurie, quien en una carta denunció presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata del partido a la Presidencia.

En ese proceso fue elegida Paloma Valencia, por encima de María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, y de la senadora Paola Holguín. En la misiva, Lafaurie señala que Nubia Stella Martínez habría dicho que Paloma Valencia era la ganadora del proceso antes de que se conocieran los resultados.

“También conviene informarte de una reunión de Nubia Stella con el médico Luis Escaf en Barranquilla, el jueves 11, en la que ella daba como ganadora a Paloma. ¿Cómo lo sabía? Habrá que preguntarle”, dice Lafaurie.

Martínez asegura que Lafaurie y Cabal no son sus enemigos, pero que desde hace algunos años han cuestionado diferentes decisiones del partido.



“Encuentro imperdonable su comportamiento con el Partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático. Fue un proceso transparente adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria. Ellos conocieron y aceptaron cada regla una a una. Se contrató la auditoría del 100 % de las encuestas. Todo se discutía con los compromisarios y el Dr. Lafaurie era el de la senadora Cabal. No obstante, mantuvieron en público información imprecisa y malintencionada”, dijo Martínez.

Además, agregó que, según ella, a Lafaurie y Cabal solo les servía el resultado si eran ganadores. “Los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo. Hoy sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del Partido”, dice la carta de la exdirectora del partido.