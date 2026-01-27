“Les decía que él era Julio Iglesias y ellas nadie”: periodista que reveló escándalo del cantante

La investigación periodística liderada por Elena Cabrera, del medio español elDiario.es, en colaboración con Univisión, ha provocado un auténtico "terremoto" internacional al revelar graves denuncias por agresión sexual contra el icónico cantante Julio Iglesias. Los testimonios centrales provienen de dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, quienes trabajaron en las residencias del artista en República Dominicana y las Bahamas.

Según la periodista, el poder del cantante era utilizado como una herramienta de intimidación, llegando a proferir frases como: “Yo soy Julio Iglesias y tú eres un don nadie. ¿Quién te va a creer?”.



El peso de la vulnerabilidad en la mansión

Las víctimas representan perfiles de extrema vulnerabilidad. Rebeca, de origen dominicano y proveniente de un entorno pobre, se desempeñaba como trabajadora de limpieza. Por su parte, Laura, una fisioterapeuta venezolana, buscaba en el exterior el sustento que no encontraba en su país. La investigación detalla que, mientras Laura sufrió besos forzados y tocamientos en sus pechos, Rebeca fue víctima de una "trampa" psicológica.

Julio Iglesias Foto: Instagram @julioiglesias

Tras preguntarle si era una mujer "libre", sus superiores le indicaron que dicha respuesta implicaba que debía acceder a acostarse con el cantante esa misma noche.



Un entorno de aislamiento y coacción

Los hechos denunciados se sitúan mayoritariamente en el año 2021, durante el punto álgido de la pandemia. Elena Cabrera explica que en las residencias de Iglesias se vive bajo condiciones de aislamiento, control extremo, autoridad e intimidación. En un contexto donde conseguir o mantener un empleo era vital, estas mujeres se veían atrapadas por la jerarquía potente de la casa, donde el miedo a las represalias de un hombre con tanto poder impedía que acudieran de inmediato a la justicia o a la policía.

Julio Iglesias Foto: AFP

El revés judicial y la defensa del artista

A pesar de la gravedad de los relatos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España decidió archivar el caso recientemente. Aunque Julio Iglesias posee pasaporte español, el órgano judicial determinó que no se cumplían los requisitos suficientes para ejercer la jurisdicción extraterritorial sobre delitos cometidos en el extranjero.



No obstante, la defensa de las víctimas asegura que la vía judicial no termina aquí y están evaluando nuevas acciones en otros países, como República Dominicana.

Por su parte, el cantante ha intentado defenderse publicando en redes sociales chats privados con presuntas extrabajadoras del sector salud que muestran una relación cordial, una acción que Cabrera interpreta como un intento de desprestigiar la investigación.

La periodista subraya que el hecho de que algunos empleados mantengan comunicaciones afectuosas no anula la posibilidad de que existan agresiones contra otras personas vulnerables en el mismo entorno.