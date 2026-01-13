Fiscalía investiga a Julio Iglesias por presentar casos de acoso y agresión sexual

La figura de Julio Iglesias, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial, que dijo este lunes en el centro de una investigación judicial en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias preliminares tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero, relacionada con presentaciones casos de acoso y agresion sexual ocurridos en 2021.

La información se conoció luego de una investigación realizada por éldiario.es y Univisión Noticias, que durante cerca de dos años recogió testimonios, documentos y relacionados de dos mujeres que trabajaron para el cantante en distintos momentos.



Testimonios de extrabajadoras revelan presenta abusos en 2021

Según la investigación periodística, las denunciantes son dos mujeres de nacionalidad dominicana que se desempañaron como empleada del hogar y fisioterapeuta. Ambas relataron situaciones de acoso, agresiones sexuales y humillaciones laborales, ocurridas mientes mantenían una relación profesional con el cantante.

Los medios seguros han contrastado los testimonios con entrevistas a profesionales de la salud que atendieron a las mujeres por las secuelas físicas y emocionales. Además, indica que las extrabajadoras entregaron documentos que respaldan su vínculo laboral, entre ellos:



Contratos y documentos laborales

Fotografías y grabaciones

Mensajes de WhatsApp y registros de llamadas

Solicitudes de permisos migratorios

Los relatos fueron publicados con identidas protegidas y voces distorsionadas, dada la tumbadad de las acusaciones.

Cantante español Julio Iglesias. Foto: AFP

Gobierno español pide llegar “hasta el final” de la investigación

La apertura de las diligencias generales reacciones en el momento político. El Gobierno respondió el avance de la investigación y pidió que no existiera en el espacio de impunidad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, aseguró que no se mira casa otro lado y que se debe permitir que la justicia actue.

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que frente a denuncias de este tipo es indispensable investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su equipo legal han respondido a los intentos de contacto realizados por los medios de comunicación ni por la agencia EFE. Empresas tanto, la investigación judicial avanza en una de las controversias más delicias que ha enfrentado el artista en su carrera.