"Es una decisión unilateral y arbitraria": minminas a Gobierno de Ecuador

El ministro de Minas, Edwin Palma, respondió al aumento del casi 900% del transporte de crudo de petróleo por parte de Ecuador asegurando que es una violación a acuerdos internacionales y así mismo afecta a los pequeños productores

Ante esta el aumento, Palma expresó una enérgica crítica hacia el Gobierno ecuatoriano, calificando la medida como “unilateral y arbitraria” y señalando que viola compromisos y acuerdos históricos suscritos entre las partes.

En un pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales, Palma enfatizó que este tipo de decisiones no solo afectan el comercio entre ambas naciones, sino que también enrarecen el clima político y diplomático de la región bajo argumentos que, según él, no se sostienen más allá de la coyuntura.

“Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo", escribió el ministro de minas, Edwin Palma.



Según confirmó Ecuador, el aumento de la tarifa se dio en el marco de una serie de decisiones recíprocas entre las naciones. La tarifa que se pagaba hasta el pasado 23 de enero por transportar crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) pasó de 3 dólares a 30 dólares por barril, lo que representa un incremento del 900 % en el costo de este servicio logístico fundamental para la exportación petrolera colombiana.

Este oleoducto ha sido una ruta histórica para que la petrolera estatal Ecopetrol movilice parte de su producción hacia el puerto de Esmeraldas, en Ecuador, desde donde se exporta al mercado internacional.