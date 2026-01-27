Salario mínimo: Consejo de Estado mantiene viva demanda pese a intento de retiro por amenazas

Este 2026 las altas cortes concentran la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro por varios temas de interés en manos de los altos tribunales, uno de ellos, el decreto del salario mínimo expedido en diciembre del año pasado y que generó controversia.

En ese sentido, el Consejo de Estado decidió no dar por terminado el proceso de nulidad promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo, pese a que él mismo pidió retirar la demanda tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.

El alto tribunal explicó en un auto conocido por este medio que al tratarse de una acción de simple nulidad, el demandante no puede desistir libremente de las pretensiones, ya que este tipo de procesos tienen un carácter público y buscan proteger el ordenamiento jurídico, más allá del interés particular de quien los presenta.

Consejo de Estado Foto: Consejo de Estado

Además, el Consejo de Estado señaló que la solicitud de retiro y desistimiento no obedecía a una manifestación libre y espontánea, sino que estaba mediada por presuntas presiones y actos de intimidación derivados de la exposición pública del caso.



“Es deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar cualquier acto que resulte contrario a la dignidad de la justicia. En el presente caso, dicha dignidad se ve gravemente comprometida por la coerción ejercida por quienes discrepan de la postura jurídica del demandante”, señaló el Consejo de Estado.

Por las mismas razones, el Consejo de Estado también negó la petición de renunciar a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, al considerar que dicha decisión estaba igualmente influenciada por el clima de hostilidad denunciado por el actor.

Esto en la práctica significa que este proceso seguirá vivo y el Consejo de Estado deberá determinar si suspende o no provisionalmente el decreto del salario mínimo.