Blu Radio  / Nación  / Salario mínimo: Consejo de Estado mantiene viva demanda pese a intento de retiro por amenazas

Salario mínimo: Consejo de Estado mantiene viva demanda pese a intento de retiro por amenazas

Aunque el demandante del decreto del salario mínimo pidió retirar su demanda, el alto tribunal seguirá adelante con el proceso, estudiando una eventual suspensión provisional.

