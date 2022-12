Albert Rivera habló con Leopoldo López y espera verlo personalmente

El líder del partido español Ciudadanos (oposición), Albert Rivera, informó que pudo conversar por teléfono hoy con el dirigente opositor venezolano preso Leopoldo López, de quien percibió fortaleza física y mental, además de ganas "de que la democracia venezolana se recupere".

"Debo decirles que he podido también conversar y eso ha sido un orgullo, poder hablar con él (con López) y poder ver la fortaleza que tiene, física mental y las ganas que tiene de que la democracia venezolana se recupere, intentaré verle físicamente", dijo Rivera a periodistas.

"Leopoldo está más fuerte que nunca está fuerte mentalmente hay Leopoldo para rato, hay una persona valiente que esta aguantando la cárcel y la reprensión de un gobierno que dice que quiere dialogar", agregó el español.

"He visto algo que no es normal, que no lo había visto en 36 años que tengo y que no me esperaba ver en una democracia, que es no poder ver a una persona habiendo comunicado la visita y una persona que está en régimen penitenciario y una persona que electa por los ciudadanos de Caracas", dijo.

Lamentó el revés y agradeció a la familia de Ledezma que le haya permitido haber hecho la gestión de intentar verle.

"Y me voy triste de aquí pero también con las ganas de volver algún día y conocer al alcalde Ledezma porque creo que muchos ciudadanos se merecen tener a su alcalde otra vez", señaló antes de retirarse para intentar visitar a Ceballos.

Rivera tampoco pudo lograr, por negativa de las autoridades venezolanas, a ver al exalcalde Ceballos que, sin embargo, se asomó a la ventana del edificio ubicado en el este de Caracas y agradeció al político español y a Lilian Tintori, esposa del también encarcelado Leopoldo López, el esfuerzo.

"Libertad para Leopoldo (López) para Ledezma y para todos los presos políticos", alcanzó a gritar Ceballos desde su ventana.

Richard Blanco, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, al que pertenece Ledezma, agradeció a Rivera la visita y apuntó que le parece "injusto" que el Gobierno le haya prohibido la entrada "a un hombre de paz y de buena fe que viene a visitar a una persona que está encarcelada (...) injustamente".