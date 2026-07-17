Alerta de tsunami tras sismo en el sur de México

Un potente terremoto de magnitud 7,3 registrado la mañana de este viernes en el sur de México ha generado una emergencia regional y la activación de protocolos internacionales de seguridad.

El movimiento telúrico, debido a su intensidad y ubicación, provocó que la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitiera una alerta de tsunami.

Impacto regional del sismo

Terremoto de 7.4 en México. Foto: AFP

El sismo se percibió con gran fuerza en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, zonas históricamente vulnerables a este tipo de fenómenos. Sin embargo, el alcance del temblor traspasó las fronteras nacionales, siendo reportado con intensidad también en Guatemala y El Salvador.



A pesar de la magnitud del evento y el temor generado entre la población, los primeros informes de los organismos de socorro son moderadamente positivos en cuanto a la integridad física de los habitantes.

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Según los reportes oficiales preliminares, las autoridades “no reportaron hasta ahora víctimas” como consecuencia directa del sacudón.

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En este momento, la atención se centra en el monitoreo de las costas del Pacífico ante la alerta de tsunami vigente, mientras los equipos de protección civil continúan evaluando posibles daños materiales en las zonas más próximas al epicentro

