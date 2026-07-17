Reportan terremoto de magnitud 7,4 este viernes en el sur de México

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se registró en la mañana de este viernes 17 de julio de 2026 en el sur de México, según el más reciente boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, lo que suele incrementar la percepción del sismo en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con la información publicada por el SGC a las 9:48 de la mañana (hora local de Colombia), el epicentro del evento sísmico se ubicó cerca de Puerto Madero, en el estado mexicano de Chiapas, sobre la costa del océano Pacífico.

El boletín actualizado del organismo colombiano señala que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se localizó en las coordenadas 14,40 de latitud y -93,00 de longitud. Además, indicó que la información fue suministrada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), entidad encargada del monitoreo sísmico a nivel internacional.

#BREAKING A 7.4 Earthquake in Chiapas, light shaking felt in Mexico City. pic.twitter.com/0B2Kq7G6O0 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 17, 2026

El mapa compartido por el Servicio Geológico Colombiano muestra que el epicentro se localizó mar adentro, frente a las costas del sur de México y relativamente cerca de países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Belice, por lo que el movimiento también podría haber sido sentido en algunas zonas de la región.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas, daños materiales o afectaciones a la infraestructura como consecuencia del fuerte sismo.