Algunas reacciones después de la aplicación, pero pasaron: médico recibió las dos dosis de la vacuna

En México el personal de la salud ya empezó a recibir la vacuna contra el COVID-19 , el doctor José Ramón Flores es uno de ellos, él trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y recibió ambas dosis de la vacuna de Pfizer.

A mí me tocó la fortuna de recibir la primera dosis el día 4 de enero de este año, sí tuvimos algunas reacciones secundarias después de la aplicación, un poquito de cefalea que es dolor de cabeza, artralgias, mialgias que es dolor de articulación de músculos, pero fueron pasando conforme las horas Dijo

La vacuna llegó a Ciudad de México, el 20 de diciembre y de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, el personal médico se encuentra trabajando en los hospitales que tienen únicamente pacientes con coronavirus y que son prioridad, por eso el doctor Flores fue vacunado y recibió su segunda dosis este lunes.

“Lo único que he presentado ha sido un poco de dolor de cabeza, dolor en el sitio de la aplicación y menos dolor en las articulaciones, pero todo bien, cuando tenemos algo de dolor lo único que podemos tomar es paracetamol para revertir esa sintomatología”, agregó.

Flores además explicó que la situación en Ciudad de México es muy crítica por la gran cantidad de contagios de COVID-19.

Las instituciones públicas se han visto rebasadas en su número de pacientes que pueden llegar a ser atendidos en el servicio de urgencias y posteriormente esos pacientes pueden ser llevados a los diferentes pisos de los hospitales que se han convertido en 100% COVID-19, o los híbridos que tienen algunos pisos para pacientes COVID y manejan otro tipo de patologías agregó

Finalmente aseguró que la llegada de la vacuna a México es una esperanza y espera que el número de muertes comience a disminuir. También advierte que el acceso a ella no significa que no se contagien, sino que ayuda a que sea una afectación leve y así no se siga presentando una mortalidad tan alta.

Hasta el momento, en México se han aplicado 552.335 dosis de vacuna contra el COVID-19, a trabajadores de la salud un total de 766.350 recibidas, según Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.