Alias 'Fito', el narcotraficante cabecilla Los Choneros, tiene alerta roja de la Interpol

La Interpol emitió una alerta roja internacional para ubicar y capturar al prófugo narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.

La Policía Nacional anunció este jueves a través de las redes sociales la emisión de la 'notificación roja' que estará vigente para 196 países, con su última fotografía conocida, en la que aparece con una prominente barba y pelo largo.

La emisión de esta alerta se dio medio año después de que se conociese públicamente la fuga de 'Fito' de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde purgaba una condena de 34 años de prisión impuesta en 2011 por los delitos de narcotráfico, asesinato y asociación ilícita.

La fuga de alias 'Fito'

Entre finales de 2023 e inicios de 2024 se produjo la fuga de 'Fito' de la Regional de Guayaquil, una de las prisiones más grandes del país que se encontraba controlada por Los Choneros y donde, según han contado testigos a medios locales, 'Fito' era el mandamás.

La fuga se dio poco antes de que se registrase en el país una fuerte ola de violencia criminal con atentados, motines simultáneos en varias cárceles y el asalto de un grupo de hombres armados a un canal de televisión durante una emisión en directo.

Esos episodios llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de excepción a nivel nacional con el que militarizó las cárceles y a elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que el Gobierno pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Narcotraficante ecuatoriano alias 'Fito' Foto: AFP

Hasta el momento se desconoce el paradero de 'Fito', si bien en enero su esposa e hijos fueron ubicados en una lujosa urbanización a las afueras de Córdoba (Argentina), de donde fueron expulsados en un avión militar que los entregó a las autoridades ecuatorianas.

Sin embargo, a las pocas horas la familia de 'Fito' quedó libre ya que no existían procesos legales contra ellos.

A inicios de febrero el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Los Choneros y contra 'Fito', por lo que todas las propiedades e intereses en propiedades que se encuentren en suelo estadounidense o en posesión o control de personas estadounidenses quedaron bloqueados.

'Fito', fundador Los Fatales, una de las facciones de Los Choneros, está al frente de la banda criminal desde 2020, y en solitario desde el año pasado, tras el aparente asesinato en Colombia de Junior Roldán ('JR'), líder de la facción denominada Los Águilas.

Los Choneros surgieron en 1998 en la ciudad costera de Manta y a partir de 2007, con Jorge Luis Zambrano González ('Rasquiña') al mando, se apoderaron del tráfico de drogas en casi todo el país, al tiempo que forjaron vínculos con el cartel de Sinaloa para proveerles de la cocaína procedente de Colombia.

Incluso desde prisión 'Rasquiña' logró liderar la banda y ampliar sus operaciones, para lo que reclutó a otros grupos delictivos que operaban como células en diferentes partes del país y que le rendían cuentas, como Los Tiguerones, Los Lobos o los Chone Killers, de acuerdo con las investigaciones e informes de la Policía Nacional.

Sin embargo, tras el asesinato de 'Rasquiña' a finales de 2020, estos otros grupos buscaron emanciparse y asociarse con el mexicano cartel de Jalisco Nueva Generación, lo que desató una guerra de bandas y un auge de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a situarse como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.