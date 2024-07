¿Cuáles son las consecuencias por el cierre el paso de migrantes por el Darién?

Panamá confirmó este miércoles que cerró algunos pasos irregulares usados por migrantes para cruzar por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de preservar la seguridad en esa inhóspita zona donde operan bandas criminales.

Las autoridades colombianas han criticado el cierre de estos pasos, afirmando que afecta "los derechos fundamentales" de los migrantes que transitan por esta peligrosa selva en su marcha hacia Estados Unidos.

"Lo que hemos tratado de establecer, precisamente para el respeto de los derechos humanos y garantizar su vida, fue la creación de un paso humanitario" que deben usar los migrantes, indicó el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego.

Este "paso humanitario" conduce a los viajeros hasta la zona de Lajas Blancas, "donde son atendidos por organismos como Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, Unicef, Acnur y otros", añadió el ministro.

En diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Azócar, presidente de la ONG MIVED (Comité de Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos), habló sobre las consecuencias de la medida tomada por Panamá.

La ONG ha logrado documentar la desaparición de al menos 77 migrantes venezolanos en 3 lanchas que desaparecieron entre 2022 y 2023 entre la isla de San Andrés y la Isla del Maíz en Nicaragua.

MIVED fue creada hace un año para ayudar a los familiares de los migrantes venezolanos desaparecidos en aguas marítimas cercanas a la Isla de San Andrés, pero ahora se extendió a investigar la desaparición de Migrantes no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina.

"No puede ser abordado de manera unilateral si el Gobierno de Panamá toma medidas de forma unilateral, como lo está haciendo. Esto no va a ayudar en nada a aminorar la presencia de migrantes, ya no solamente venezolanos, porque esto ya dejó de ser un problema venezolano", dijo.

En ese sentido, agregó que el Gobierno de Panamá es totalmente autónomo para tomar sus decisiones y es soberano para tomar sus decisiones. "Este tipo de decisiones no ayudan a resolver el problema. Todo lo contrario. Lo agravan porque ahora tienes una crisis migratoria allí donde instalarse las barricadas de alambre de púas. Allí tienes en este momento un grave problema migratorio y un grave problema de violación de derechos humanos", finalizó.

En una aparente respuesta a las críticas colombianas, Ábrego expresó que "en la zona fronteriza no existe un puesto de migración conjunto entre Panamá y Colombia. En consecuencia, para cerrar los pasos de migrantes, no hay que consultarle al vecino país".

Estados Unidos, que se encamina a unas elecciones en las que la migración es un tema clave, anunció en junio que enviará al Darién una unidad especializada en el combate al tráfico de personas.

