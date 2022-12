Aquí hay crisis de todo, tenemos un gobierno falso: Venezolano

“La pensión no me alcanza para nada (…) comemos lo que se consigue, queso a un precio muy elevado y el cartón de huevos está a 3 mil bolívares, mucho para el sueldo mínimo, todos los productos de primera necesidad aumentaron, es algo inalcanzable para el pueblo”, indicó Simón.



Este venezolano asegura que los productos de aseo no se consiguen y que en los locales que atienden son tan largas las filas que incluso personas han muerto sin poder llegar a las puertas de los supermercados.

“Es culpa del Gobierno que tenemos que no sirve para nada, es un gobierno falso, es pura mentira. La falta de productos como margarinas, papel sanitario, toallas sanitarias, azúcar, han profundizado mucho más la crisis (…) Yo vivo a 8 calles del lugar y tengo que caminar porque me robaron el carro. La temperatura es muy elevada y no consigo los productos”, dijo Simón.



Frente a lo dicho por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, este ciudadano indicó que todo lo que señala el Gobierno es mentira y que la crisis se puede ver en las calles.

“Aquí hay crisis humanitaria, crisis social y crisis de seguridad, hay crisis de todo, hay mucha gente que haciendo fila han muerto”, aseguró Simón.