Asesinan a reconocido cantante en plena calle: investigan posible crimen pasional

El reconocido cantaor español Matías de Paula fue asesinado en plena vía pública en un hecho que ha causado conmoción en España. Las autoridades investigan el caso como un posible crimen motivado por celos y asuntos sentimentales.

El ataque ocurrió en la tarde del 15 de mayo, cerca de la plaza Rafael Alberti, en el municipio de Villanueva de la Serena. De acuerdo con medios locales, el artista, de 52 años, recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en la zona.

Personal médico que llegó en ambulancia intentó auxiliar al cantante, pero las heridas provocadas por arma de fuego terminaron siendo mortales y falleció en el lugar.

Las primeras hipótesis de la investigación indican que el responsable ya habría sido identificado por la Policía, aunque hasta el momento no se reporta su captura. En la escena, agentes de la Policía Judicial y unidades locales realizaron labores de inspección en busca de casquillos y otras pruebas balísticas.



Testigos que presenciaron el crimen fueron trasladados por las autoridades para entregar declaraciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Según versiones entregadas por personas cercanas a la familia del artista, el presunto atacante habría actuado impulsado por los celos relacionados con una mujer con la que Matías habría tenido una relación hace décadas. Sin embargo, allegados sostienen que actualmente no existía ningún vínculo sentimental entre ambos.

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La portavoz de la familia aseguró que, por el contrario, era la mujer quien presuntamente insistía en contactar al cantaor, situación que habría llevado al artista a bloquearla de sus redes y medios de comunicación.

“Nada justifica un asesinato”, expresó la representante familiar, quien describió a Matías de Paula como “una persona excepcional” y lamentó profundamente lo sucedido.