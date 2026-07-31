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Así es el pasaporte conmemorativo de EEUU con imagen de Trump

Estados Unidos conmemora 250 años de independencia y por eso el Gobierno está tomando diferentes medidas para celebrar este hito en su historia; incluyendo la imagen de Trump.

Pasaporte conmemorativo con imagen de Trump
Pasaporte conmemorativo con imagen de Trump
Foto: AFP / Flow
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que desde el próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

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El nuevo diseño, que busca conmemorar el aniversario, incluye en su interior una imagen en la que Trump aparece de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

"Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti", expresó el Departamento de Estado en redes sociales.

pasaporte trump
Foto: redes sociales

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, algo que la oposición demócrata ha criticado por considerar que refleja una actitud megalómana.

¿Monedas y billetes inspirados en Trump?

El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma, mientras que las celebraciones de comienzos de julio por el Día de la Independencia estuvieron marcadas por varios actos del mandatario.

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