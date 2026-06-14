Así quedó una costa tras elevarse dos metros por un poderoso terremoto en Filipinas

El sismo que sacudió el sur de Filipinas el lunes y dejó decenas de muertos también elevó el fondo marino en algunas zonas costeras y pone en peligro los arrecifes de coral, anunció este domingo el Ministerio de Medio Ambiente.

El temblor de magnitud 7,8 dejó al menos 61 muertos y 40 desaparecidos, según el último balance de la agencia nacional de gestión de catástrofes.

Dos días después, los habitantes de la isla de Mindanao (sur) alertaron de un "levantamiento de la costa" y en algunos puntos la línea costera ganó hasta 200 metros de tierra, indicó el Ministerio.

Según el instituto filipino de vulcanología y sismología el desplazamiento de la fosa de Cotabato, a unos cincuenta kilómetros de Mindanao, "ha empujado hacia arriba ciertas partes de las costas de Sarangani y Davao Occidental (...), haciendo emerger el fondo marino antes sumergido".



"El levantamiento cartografiado es de unos dos metros", según la misma fuente.

Massive waves reported in Playa Grande and Costa Azul, Pijijiapan on the Pacific coast of Chiapas, Mexico 🌊pic.twitter.com/wC1a9twvDY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026

Ahora en Monterrico Santa Rosa

Guatemala, Fuertes olas inundan playas alrededor. Esto debido al fuerte terremoto en Filipinas.

Posible Tsunami en zonas cercanas pic.twitter.com/KExMVsProT — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) June 8, 2026

La oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente difundió imágenes que muestran corales al aire libre, cubiertos de peces muertos y flora marina.