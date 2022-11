Así vive la censura el periódico El Nacional de Venezuela

Una de las tragedias que acompañan hoy a los venezolanos es la falta de una prensa libre y la imposibilidad de informarse sobre lo que pasa en su país a través de la inmensa mayoría de canales de televisión, emisoras de radio y periódicos.



Uno de las pocas publicaciones tradicionales que sobrevive contando lo que pasa en las calles del vecino país es el diario El Nacional de Caracas, que ha sufrido toda suerte de ataques precisamente por ser un estandarte de veracidad e independencia.



Miguel Henrique Otero, director del periódico El Nacional, habló en Blu Radio sobre la libertad de prensa en Venezuela y dijo, tajantemente, que “en Venezuela no hay libertad de expresión”.



La realidad en Venezuela, cuenta Otero, es que el 40 % de territorio nacional solo puede ver y oír radio y televisión oficial, el otro 60 % radio y televisión autocensurada, porque hay una ley terrible, “la Ley resorte, que es discrecional y compulsiva con respecto a las sanciones de radio y TV; con esa ley cerraron Radio Caracas Televisión”.



En cuanto a los periódicos, otro de los problemas que deben enfrentar es la falta de papel. “A los periódicos independientes no les suministran papel, entonces no les permiten comprar papel o comprarlo a un precio prohibitivo. Entonces casi todos los periódicos han desaparecido; siguen en la web, pero desaparecieron el periódico impreso”.



Por eso, añade, “desde el punto de vista de penetración a nivel impreso solo estamos nosotros. Después está Internet y la prensa internacional, que están atacando fuertemente en los últimos tiempos, deteriorando el ancho de banda”.