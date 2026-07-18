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Ataque a tiros en un bar dejó dos muertos y tres heridos; una mujer sería el objetivo

El agresor llegó con el rostro cubierto, disparó contra los clientes y huyó. La investigación apunta a que una de las víctimas sobrevivientes era el blanco.

Ataque a tiros en un bar dejó dos muertos
Cámaras de seguridad captaron todo.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Un hombre irrumpió en un bar y mató a tiros a dos personas e hirió a otras tres, informaron este sábado fuentes oficiales.

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El hecho ocurrió la noche del viernes en la ciudad de Campo Mourão, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, según señaló la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná en una nota.

El sospechoso, al parecer un adolescente, pasó una primera vez por delante del establecimiento y, posteriormente, volvió para realizar "diversos disparos de arma de fuego contra las personas presentes" en el negocio.

El ataque dejó dos muertos de 38 y 43 años. Otras tres personas de 23, 40 y 41 años resultaron heridas y se desconoce su estado de salud.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, divulgadas por la prensa local, registraron el momento en el que el individuo, con el rostro tapado con un pasamontañas, llega al lugar y abre fuego contra los clientes, que al escuchar los disparos se arrojan al suelo inmediatamente.

La Policía Civil de Paraná abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y capturar a los responsables.

Hasta el momento, una mujer ha sido detenida in fraganti por estar en posesión de munición, estupefacientes, inhibidores de señal y material explosivo, en el marco de las diligencias abiertas por la Policía Militar en las últimas horas.

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"La investigación continúa abierta para esclarecer su relación con el crimen", afirmaron las autoridades brasileñas, que trabajan con la hipótesis de que el objetivo del ataque era una de las personas que resultó herida: una mujer de 40 años.

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