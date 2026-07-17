Investigan ataque sicarial que dejó un hombre muerto en la vía entre Lebrija y Girón

Las autoridades investigan un presunto ataque sicarial ocurrido en la mañana de este viernes en la vía que comunica a Girón con Lebrija, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en un vehículo particular.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió en el sector de descenso del peaje hacia Girón. La alerta fue recibida a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se informó que varios hombres vestidos de negro, que se desplazaban en una motocicleta, dispararon contra un automóvil y posteriormente huyeron del lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron un vehículo Kia Picanto de color gris con un hombre en su interior, quien ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Eduard Navas. Según la información conocida hasta el momento, los atacantes le habrían disparado en repetidas ocasiones mientras conducía el vehículo.



Las autoridades adelantan las labores de inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. De forma preliminar, se conoció que la víctima tendría antecedentes judiciales, aspecto que hace parte de las líneas de investigación.

Por ahora, la Policía no ha reportado capturas relacionadas con este homicidio y mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.