Mujer cumple ocho días desaparecida en Bucaramanga: cuidaba a familiar en el HUS

La incertidumbre crece para la familia de Olga María Vargas, una mujer oriunda de Santa Rosa del Sur (Bolívar) que completa más de ocho días desaparecida en Bucaramanga, sin que hasta ahora se conozca información sobre su ubicación.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Olga María llegó a la capital santandereana para acompañar a su esposo, quien permanece internado en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander (HUS).

Mientras permanecía en el centro asistencial, la mujer habría sufrido un episodio de epilepsia. Sus allegados aseguran que, tras la emergencia, fue retirada del hospital por personal de seguridad y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

La familia manifestó su preocupación debido a que Olga María requiere atención por su condición de salud, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita establecer su paradero.



Quienes tengan datos que contribuyan a la búsqueda pueden comunicarse al número 320 819 1650, donde responde Wilson, familiar de la mujer, o informar de inmediato a la Policía Nacional para facilitar su localización.

Los allegados reiteraron el llamado a compartir la información y colaborar con las autoridades para lograr encontrar a Olga María Vargas sana y salva.