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Adolescente de 16 años fue asesinado en ataque sicarial en Yumbo; otra persona resultó herida

El crimen ocurrió en el barrio Juan Pablo II. Las autoridades investigan los móviles del ataque y buscan identificar a los responsables.

Adolescente de 16 años fue asesinado en ataque sicarial en Yumbo; otra persona resultó herida
Tomada de redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Un adolescente de 16 años fue asesinado en un ataque con arma de fuego registrado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. En el mismo hecho, un hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el ataque ocurrió en el barrio Juan Pablo II, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

El menor de edad recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el sitio, mientras que el otro lesionado alcanzó a ser auxiliado y llevado a un hospital.

Escena del crimen
Foto: referencia, AFP

La Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque. Entre las hipótesis que manejan los investigadores no se descarta que el hecho esté relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que operan en el municipio, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Este nuevo caso de violencia vuelve a generar preocupación entre los habitantes de Yumbo, donde en las últimas semanas se han registrado varios hechos de sangre. Las autoridades aseguraron que continúan con las labores de inteligencia y recolección de pruebas para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

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