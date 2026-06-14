Capturan en Cali a hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental en Yumbo, Valle

Las autoridades capturaron a un hombre de 27 años señalado de presuntamente asesinar a su compañera sentimental en un caso ocurrido en Yumbo, Valle del Cauca.

La investigación se originó tras la muerte de Jaqueline Agudelo Becerra, quien el pasado 1 de noviembre ingresó sin signos vitales al hospital de de este municipio . En un primer momento, el caso fue reportado como una posible muerte natural; sin embargo, varias inconsistencias en las circunstancias del hecho despertaron las sospechas de las autoridades.

Ante la situación, unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y ordenaron su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal. Los análisis forenses determinaron posteriormente que la mujer había fallecido como consecuencia de un trauma craneoencefálico ocasionado por agresiones físicas, descartando así una causa natural de muerte.

Foto: referencia, AFP

A partir de ese hallazgo, investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, adelantaron entrevistas, labores de vecindario y la recopilación de testimonios que permitieron reconstruir lo sucedido. Según los elementos recopilados durante la investigación, la víctima habría sido atacada violentamente por su pareja sentimental al interior de la vivienda que compartían.



Las autoridades indicaron que, presuntamente, tras ocasionarle la muerte, el hombre intentó desviar la atención de los investigadores asegurando que la mujer no despertaba y que por esa razón la había trasladado al centro asistencial.

"Este sujeto intento evadir la justicia como una muerte natural, gracias a las labores e logró evidenciar que la victima fue agredida violentamente por su pareja sentimental en su hogar" dijo Mayor Martha Orejuela, Jefe Patrulla Púrpura, Policía Metropolitana Santiago de Cali.

La captura se llevó a cabo en el barrio Los Chorros, en Cali, donde el presunto responsable permanecía oculto desde la ocurrencia de los hechos. Posteriormente fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.