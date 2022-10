Autor del tiroteo en Misuri llevaba 600 balas y dejó una nota: "Nunca tuve una novia"

El autor del tiroteo que el lunes, 24 de octubre, se saldó con dos víctimas mortales en un instituto de secundaria de Saint Louis (Misuri, EE.UU.) iba armado con un rifle del tipo AR-15 y llevaba 600 rondas de munición, informó este martes la Policía.

Orlando Harris, como fue identificado el autor, era un afroamericano de 19 años y exalumno del centro educativo, de donde se graduó el año pasado.

Publicidad

Harris, quien fue abatido por la Policía, dejó en su vehículo una nota en la que se leía "No tengo ningún amigo. No tengo ninguna familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. Toda mi vida he sido un solitario aislado. Esta era la tormenta perfecta para un tiroteo masivo".

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 61 años y otra de 16 años.

Siete personas más resultaron heridas y fueron llevadas a centros de salud, informaron los agentes.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 9:10 en el instituto Central Visual and Peforming Arts.

Publicidad

VIDEO: Momento en que se escuchan disparos durante un tiroteo escolar en San Luis, Misuri; el tirador fue abatido luego de matar a 2 y herir a otros 7 pic.twitter.com/SfzKlg3fjj — BNO Noticias (@BNONoticias) October 24, 2022

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, se encontraron con estudiantes huyendo de las instalaciones que les informaron que había una persona disparando adentro.

Publicidad

El atacante y la Policía intercambiaron disparos, hasta que el joven fue herido y luego trasladado a un hospital, donde más tarde murió.

En los últimos años han aumentado en Estados Unidos los tiroteos en centros educativos con incidentes como el de la escuela primaria de Sandy Hook en 2012 con 26 víctimas mortales o el de Robb Elementary de Uvalde, con el asesinato de 19 niños y dos maestros.

Reportan tiroteo en la secundaria Central Visual and Performing Arts de Saint Louis, Misuri. En el lugar hay presencia policíaca.

Se informa de al menos tres heridos y el sospechoso está bajo custodia. pic.twitter.com/wHweYF4NLi — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) October 24, 2022

En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lanzó un mensaje al Senado de EE.UU. -con mayoría de los demócratas, que, no obstante, no tienen los escaños suficientes para sacar adelante iniciativas a favor del control de armas- para que apruebe un veto a los fusiles de asalto.

Publicidad

"Cada día que el Senado fracasa en enviar una prohibición de las armas de asalto a la mesa del presidente (para ser firmada) o espera para tomar otras acciones de sentido común, es un día demasiado tarde para nuestras familias y comunidades afectadas por la violencia con armas de fuego", indicó Jean-Pierre.

En julio pasado, la Cámara Baja de Estados Unidos, bajo control demócrata, apoyó una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país, sin visos de prosperar en el Senado.

Publicidad

Estados Unidos aprobó en 1994 un veto federal a las armas de asalto en el país, pero en 2004 expiró sin que el Congreso lo renovara.

Escuche el podcast de Lo Más Viral