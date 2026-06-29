Ayuda humanitaria para Venezuela: contaminación cruzada, el riesgo en las donaciones

En respuesta a la emergencia actual que atraviesa Venezuela, diversas organizaciones colombianas han unido esfuerzos para estructurar una red de apoyo masivo. El director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), Juan Carlos Buitrago, detalló cómo se está gestionando esta importante iniciativa que busca aliviar la situación de miles de familias.

La operación es el resultado de una colaboración estratégica entre el sector privado y organizaciones sociales, según explicó Buitrago en diálogo con Blu Radio. Mencionó que, con ayuda de otras grandes empresas, como al ANDI, definieron diferentes puntos de acopio en varias partes del país.

Esta red logística ha permitido una cobertura nacional para facilitar las donaciones de los ciudadanos y las empresas, las cuales llegarán a Venezuela de la forma más rápida y organizada como sea posible.

Justamente, para asegurar que la ayuda llegue a su destino de manera eficiente, se estableció un sistema de nodos principales en varias ciudades, sumando un total de 20 puntos de entrega.



"Específicamente los bancos de alimentos de Colombia nos activamos, ya tenemos 20 puntos de acopio en las principales ciudades del país. Vamos a consolidar todo en Bogotá, Medellín, Cúcuta y después vía aérea y vía terrestre”, explicó.

Toda ayuda o donación se debe separar correctamente: ¿qué es la contaminación cruzada?

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El director Buitrago enfatizó una instrucción crítica para los donantes con el fin de preservar la calidad de los productos y evitar que se pierdan al no poder usarlos. Específicamente, pidió no mezclan alimentos con implementos de aseo.

"Por favor, no mezclen los alimentos con los implementos de aseo porque se dañan, digamos que no puede haber contaminación cruzada. Entonces, es una de las grandes recomendaciones porque nos han llegado muchísimas donaciones de productos mezclados”.

La respuesta de los colombianos ha sido inmediata y significativa en términos de volumen de productos básicos. El director de Abaco informó sobre el estado actual de los suministros, destacando que “las empresas están muy solidarias”.

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¿Qué donaciones necesita Venezuela ahora mismo?

Para aquellos interesados en aportar, se ha definido una lista clara de necesidades que incluyen tanto nutrición como higiene personal. Entre los alimentos permitidos se encuentran: agua, arroz, aceite, pasta de todo tipo, lenteja, frijol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche larga vida y alimentos listos para el consumo en general.

En cuanto a los elementos de aseo y cuidado, se están recibiendo: jabón, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de bebé o pañales de adulto, también toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.

Además de las donaciones en especie, existe un canal para aportes económicos a través de la página web oficial de la organización. Una de las mayores ventajas de esta campaña es que los costos operativos han sido cubiertos por aliados estratégicos.

“El 100 % de los recursos que los colombianos donen se van a convertir en ayuda, sobre todo alimentos no perecederos que están necesitando nuestros hermanos venezolanos", dijo Buitrago.