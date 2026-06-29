Identifican nueva víctima de Campo de la Cruz en terremoto de Venezuela

Yadira Rivera Canaval, de 63 años, es la nueva víctima oriunda de Campo de la Cruz que deja el terremoto que sacudió a Venezuela. La alcaldesa de este municipio atlanticense, Vanessa Torres Guete, confirmó que la mujer fue encontrada entre los escombros del edificio en el que trabajaba para una familia y que se vino abajo en la ciudad de La Guaira.

“Ella estaba en el apartamento de la familia con la que trabajaba y desafortunadamente con el terremoto el edificio se derrumbó. Su cuerpo fue rescatado entre los escombros”, señaló.

Por el avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo de Yadira, así como el de los otros dos campocrucenses que el pasado viernes fueron reportados, contó la alcaldesa que por pedido de sus familias, estos van a ser cremados en Venezuela y después se traerán sus cenizas a Colombia.

La mandataria reiteró que el municipio les va ayudar a las familias afectadas en lo que necesiten, aunque dijo que de parte de la Cancillería de Colombia no han tenido respuesta, pese a los múltiples mensajes enviados.



Añadió la alcaldesa Torres que al menos seis personas más del municipio continúan desaparecidas, según el censo que ellos llevan.

Igualmente, hay que recordar que seis miembros de una misma familia de Campo de la Cruz fallecieron en el terremoto, entre los que figuran Sandra Arce y Edinson Alfaro, cuyos cuerpos ya fueron recuperados.