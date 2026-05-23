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Banda criminal colombiana puso en aprietos a la Policía en California: los capturaron

La Policía está difundiendo información sobre los métodos y equipos utilizados por estas bandas con el fin de educar a los residentes e identificar a posibles víctimas adicionales.

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Por: EFE
|
Actualizado: 23 de may, 2026

La Policía en California está pidiendo información ciudadana sobre los presuntos robos cometidos por una banda de colombianos que, según las autoridades, utilizaba cámaras de vigilancia camufladas e inhibidores de señal de internet para asaltar las residencias en el sur del estado.

Los colombianos Jesús Vélez-Hernández, de 35 años; Sergio Páez-Cuervo, de 38; Javier Pulido-Ramírez, de 41; y Akksel Cadena-Díaz, de 29, han sido vinculados a robos ocurridos en todo el sur de California, según dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

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Los sospechosos fueron arrestados tras una investigación que comenzó después de un robo residencial reportado el pasado 22 de abril a una vivienda en ese condado.

Durante la investigación, los detectives descubrieron que los sospechosos presuntamente utilizaban placas de matrícula fraudulentas, dispositivos de interferencia de señales WiFi y de comunicación, cámaras inalámbricas camufladas y otras herramientas diseñadas para desactivar los sistemas de seguridad residenciales y vigilar las viviendas antes de cometer los robos.

Registros ejecutados en el condado de Los Ángeles permitieron recuperar bienes robados y herramientas y dispositivos que se cree están vinculados a robos residenciales adicionales en todo el sur de California.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino ha pedido ayuda a la ciudadanía para brindar cualquier información relacionada al caso y detener a otros posibles miembros.

Asimismo, la Policía está difundiendo información sobre los métodos y equipos utilizados por estas bandas con el fin de educar a los residentes, identificar a posibles víctimas adicionales y asistir a las agencias del orden público que investigan delitos similares.

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